Os fãs entusiasmam-se com a aparição de Ohtani na capa da GQ Japão: Este homem é o Taylor Swift do beisebol

Shohei Ohtani não consegue ficar de fora das manchetes depois de assinar seu enorme contrato com o Los Angeles Dodgers esta entressafra.

Ohtani assinou um contrato recorde de US$ 700 milhões com o NL West Side, causando sucesso no mundo do esporte, e agora, o craque japonês faz todo mundo falar depois aparecendo na capa da edição de abril de 2024 da GQ Japão.

Shohei Ohtani surpreende os fãs do Los Angeles Dodgers ao falar espanholTwitter

A aparência sem dúvida aumentará Presença global de Ohtanijá que a estrela da MLB continua mantendo seu status de um dos atletas mais famosos do planeta.

Embora Ohtani passou os últimos anos nos Estados Unidos enquanto jogava pelo Los Angeles Angels, o que não o impediu de continuar sendo uma grande estrela em seu país natal, o Japão.

Seu estrelato também não foi perdido pelos fãs, com um fã brincando que ele é agora “a Taylor Swift do beisebol.”

Outro observou que Ohtani pode ser agora o Tom Brady do beisebol, enquanto outro afirmou que sua esposa deveria estar feliz, considerando que ele é um “cara bonito”.

Ohtani anunciou que agora está casado

Aparência de Ohtani na capa da GQ vem depois que ele anunciou que ele é casado.

“A temporada está se aproximando, mas gostaria de anunciar a todos que me casei”, escreveu ele no Instagram em japonês.

Embora Ohtani notou que sua esposa é uma japonesa, ele não a identificou.

Isso não impediu que fãs e especialistas tentassem descobrir quem é sua esposa, dado isso Ohtani é a maior celebridade do Japão. Como resultado, sempre houve interesse pela sua vida pessoal, que sempre manteve privada.

“Comecei um novo capítulo em minha carreira com os Dodgers, mas também comecei uma nova vida com alguém do meu país natal, o Japão, que é muito especial para mim”, escreveu ele.