Os ganhos da carreira de Jason Kelce na NFL são insignificantes em comparação com o que ele ganhará com podcasting

Jason Kelce ganhou US$ 81,7 milhões em salário ao longo de seus 13 anos NFL carreira, mas o Filadélfia Eagles Legend ganhará muito mais dinheiro agora que se aposentou, especificamente com podcasting.

O podcast “New Heights”, apresentado por Jason e seu irmão mais novo Travis Kelcecomeçou há dois anos, durante a mesma temporada que terminou com os irmãos jogando entre si no Super Bowl. Seu sucesso dentro e fora do campo fez do show um sucesso instantâneo.

Eric Pratachefe de desenvolvimento da Multidão – um estúdio coletivo de podcast e provedor de vendas de anúncios – disse Observação do mercado ele não ficaria surpreso se os irmãos Kelce arrecadassem US$ 100 milhões para seu podcast “New Heights”.

“As empresas querem o podcast de Jason e Travis Kelce por causa do profundo relacionamento que têm com seu público”, disse Silver. “Eu não ficaria surpreso se fosse quase o mesmo que ‘SmartLess’. Eu não ficaria surpreso se fossem US$ 100 milhões.”

Travis tem uma chance de fazer o podcast valer ainda mais dinheiro se ele e o Chefes de Kansas City pode se tornar o primeiro time a ser tricampeão do Super Bowl na próxima temporada.

A aposentadoria de Jason significa que ele provavelmente entrará na mídia e ganhará mais dinheiro, mas Travis não quer se aposentar tão cedo.

Travis disse recentemente que não se aposentará a menos ou até que seu treinador principal Andy Reid decide desistir, porque o tight end nunca mais jogará para mais ninguém.