Os gigantes estão supostamente ‘absolutamente acabados’ com Daniel Jones: quem será seu QB inicial?

EUEm uma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, rumores que circularam após o NFL Combine sugerem que o Gigantes de Nova York pode estar preparado para se separar do quarterback Daniel Jones. Apesar das demonstrações públicas de apoio do Gerente Geral Joe Schoen e do Treinador Principal Brian Daboll no início da entressafra, as indicações apontam agora para uma mudança significativa na postura da equipe.

Durante seu último programa, o renomado locutor Rich Eisen lançou uma bomba, afirmando: “O terceiro dos meus cinco principais rumores que ouvi na colheitadeira é o Gigantes estão absolutamente acabados Daniel Jones. Feito.” A visão de Eisen sugere um sentimento crescente dentro da organização Giants de que Jones pode não ser a solução de longo prazo como quarterback.

O olhar vazio de Daniel Jones após derrota por 40-0 para os Cowboys: “Não foi nosso melhor jogo”@SNYGiants

Esta especulação vem na esteira de Jones‘campanha tumultuada de 2023, marcada por mau desempenho e lesões significativas. Limitado a apenas seis jogos, Jones teve dificuldades, acumulando apenas 909 jardas com dois touchdowns e seis interceptações. Apesar de ter assinado uma lucrativa extensão de contrato de quatro anos e US$ 160 milhões na última offseason, o Gigantes parecem estar reconsiderando seu compromisso com Jones.

As implicações financeiras de se separar de Jones não são insignificantes, com um potencial limite máximo de mais de US$ 22 milhões iminente se os Giants optarem por rescindir seu contrato após a temporada de 2024, de acordo com Spotrac.

Quem os Giants levarão no draft?

Para complicar ainda mais as coisas está o Gigantes‘posição no próximo Draft da NFL. Mantendo a 6ª escolha geral, a equipe enfrenta um dilema em sua busca por um potencial sucessor para Jones. Principais perspectivas de zagueiro Caleb Williams, Drake Maye e Jayden Daniels estão todos projetados para sair do tabuleiro nas três primeiras escolhas, deixando o Gigantes com opções limitadas para garantir o quarterback da franquia desejado.

A probabilidade de negociar uma perspectiva cobiçada parece pequena, com potenciais parceiros comerciais como o Ursos de Chicago e a Comandantes de Washington aparentemente bloqueados em suas seleções de quarterback. Mesmo as intenções do New England Patriots permanecem incertas, aumentando a incerteza em torno do projecto de estratégia dos Giants.

Com o rascunho se aproximando, surgem muitas perguntas para Schoen e companhia. Eles estariam dispostos a arriscar em oportunidades crescentes? JJ McCarthy com a escolha nº 6? Alternativamente, quarterbacks como Bo Nix, Michael Penix Jr. ou Spencer Rattler poderiam ser opções viáveis ​​em rodadas posteriores?

Enquanto o Gigantes navegar nesta entressafra crucial, está claro que sua fé em Daniel Jones foi abalada pelos eventos da temporada de 2023. Só o tempo dirá como eles escolherão abordar a posição de zagueiro e traçar um rumo para o futuro da franquia.