Os planos de offseason de Travis Kelce revelados com Taylor Swift nas Bahamas

Ameio da NFL entressafra de futebola estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, não está apenas aproveitando o tempo de inatividade do futebol, mas também está aproveitando alguns relaxamento merecido com sua namorada, a sensação pop Taylor Swift.

Travis Kelce canta uma música de Taylor Swift no meio de uma frase no New Heights Show

Kelceconhecido por seu humor sincero, brincou sobre suas tendências de desejo por viajar no episódio recente de seu podcast “Novas alturas” com o irmão Jason Kelce.

“‘Traveling Trav’, esse é o meu apelido – não porque eu me movo muito, mas porque não consigo driblar uma bola de basquete,” Kelce comentou com humor, dando o tom para sua próxima escapadela de férias com Rápido.

Apesar de sua agenda lotada, Kelce reservou tempo para gravações de podcast, acordando de madrugada antes de embarcar em sua escapadela romântica com Swift.

O casal, que está no centro das atenções desde a morte de SwiftTurnê Eras concluído em Cingapuraparece ter escolhido Eleutera no Bahamas como destino para passar algum tempo de qualidade juntos.

Kelce e Swift os planos de férias exigiram alguns rearranjos, evidentes nos ajustes de agendamento feitos para a gravação do podcast.

Jason Kelce explicou as complexidades do tempo, destacando o compromisso que os dois irmãos têm com seu podcast, apesar do fascínio de um dia ensolarado Retiro nas Bahamas.

Swift já esteve nas Bahamas com o ex Joe Alwyn



Enquanto o casal tentava se manter discreto durante a fuga para a ilha, fãs atentos os vislumbraram desembarcando de um barco e passeando por um cais.

Apesar de seus esforços para manter o anonimato com bonés de beisebol, seu status de celebridade não conseguiu escapar da curiosidade dos habitantes locais.

Esta não é a primeira vez Rápido Visitou Eleuteratendo já explorado a ilha com o ex-namorado, Joe Alwyn.

No entanto, seu relacionamento com Kelce parece ter tido precedência, com o casal cultivando seu vínculo longe dos olhos do público durante o hiato de suas carreiras movimentadas.

Travis aproveitou a noite no show de Justin Timberlake

Kelce também foi visto aproveitando seu tempo livre longe de Rápido. Recentemente, ele assistiu a um show de Justin Timberlake em Os anjos sem é namorada.

Refletindo sobre a experiência do podcast, Kelce expressou sua admiração por Timberlake’s performance e as interpretações nostálgicas de seus antigos sucessos.

“Foi tão legal vê-lo tocar algumas das minhas músicas favoritas e ainda por cima algumas de suas músicas novas, bem como seu novo single de sucesso com *NSYNC.”

Travis continuou dizendo: “Foi uma noite divertida. Quer dizer, não posso reclamar. Sempre que você ver a apresentação de Justin Timberlake, sugiro que compre o ingresso. Ele é o melhor.”