Os preços dos ingressos disparam para o último jogo da temporada regular de Caitlin Clark por Iowa contra Ohio St

Aé Caitlin Clark, a eletrizante armadora da Universidade de Iowa, se prepara para seu último jogo da temporada regular antes do turbilhão iminente de torneios e da transição para o WNBAo mundo do basquete está cheio de expectativa – assim como os preços dos ingressos.

Segundo TickPick, vendedor do mercado secundário citado pelo Washington Post, o preço médio de compra de um bilhete para o Nº 6 Iowa Hawkeyes o confronto contra o segundo colocado Ohio State Buckeyes disparou para impressionantes $ 546. Isso marca um novo ápice no basquete feminino, estabelecendo um recorde de ingresso mais caro tanto na faculdade quanto no profissional.

Mesmo para aqueles que apenas procuram entrar no mundo Arena Carver-Hawkeye, onde Clark e seus companheiros vão batalhar, o custo é substancial. Na tarde de quinta-feira, SeatGeek listou o preço para garantir um assento em US$ 309 – uma prova do fascínio incomparável de testemunhar a magia de Clark na quadra.

Esses números quebram recordes anteriores detidos por Clark ela mesma. A alta anterior viu ingressos para o Confronto Michigan-Iowaonde Clark quebrou o recorde de pontuação da carreira da NCAA, obtendo uma média de US$ 394. Notavelmente, um ingresso usado daquele jogo histórico foi vendido recentemente no eBay por robustos US$ 347.

LeBron James compara Caitlin Clark aos maiores artilheiros da NBA

Clark é um fenômeno que o jogo universitário sentirá falta

O fenômeno que envolve Clark vai muito além do domínio da venda de ingressos. Sua presença atrai olhos e dólares, diferente de tudo que o basquete universitário feminino já testemunhou. Esta antecipação impulsionou recentemente o Torneio Big Ten de basquete feminino em Minneapolis para um esgotamento histórico, enquanto um fervor semelhante é esperado para o próximo torneio da NCAA.

As avaliações da televisão ressaltam ainda mais Clarkapelo magnético. Os jogos de basquete feminino mais assistidos, seja em ligas universitárias ou profissionais, tiveram disputas de Iowa com Clark no comando, de acordo com dados da ABC, Big Ten Network, Fox, Fox Sports 1, NBC e Peacock.

Com no máximo 10 jogos restantes em sua carreira universitária, os poderosos estão, sem dúvida, ansiosos para maximizar o espetáculo que cerca Clark antes que ela embarque em sua jornada para o WNBA. Enquanto ela se prepara para se despedir de Iowa, seu impacto no esporte – dentro e fora das quadras – é inegável, deixando uma marca indelével na história do basquete feminino.