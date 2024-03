Fvermes NFL Super estrela Antonio Brown está nas manchetes mais uma vez, desta vez por apontar o dedo a um juiz que decidiu contra ele em uma batalha legal com um joalheiro famoso Shuki Internacional. O juiz ordenou que Brown pagasse uma quantia considerável de US$ 1.095.000 por não devolver um par de protetores de dedo incrustados de diamantes e outras joias que ele havia emprestado, mas nunca pagou.

Segundo relatos, Brown, que agora segue carreira como artista de rap em ascensão, tem se esquivado das tentativas do joalheiro de resolver o assunto. Proprietário da Shuki International, Jean Louis Shukiexpressou sua frustração, afirmando que Brown tem ignorado suas ligações e até respondido com mensagens desrespeitosas após a decisão do tribunal.

Antonio Brown tira as calças e as joga no meio da multidão sem perceber que seu telefone ainda estava na mão

Em um dos textos, Brown teria dito: “U caint [sic] pegue o cracker”, seguido por mensagens mais depreciativas. Parece que a atitude de Brown em relação à situação está longe de ser cooperativa, e ele parece não se desculpar pela provação.

Plantar revelou que Marrom não apenas gosta de exibir as caras capas de dedos durante suas apresentações, mas também afirma que elas contribuem para suas experiências sexuais. De acordo com Shuki, Brown se gabou de que as capas dos dedos o ajudam a atingir “ótimos orgasmos” e que ele é um “fanático pelos dedos”. É claro que as capas para os dedos têm um valor significativo para Brown, que parece não querer se separar delas, apesar das implicações legais.

O dedo foi feito em homenagem a Michael Jackson

As próprias capas para os dedos têm valor sentimental, pois foram desenhadas por Shuki como uma homenagem ao falecido Michael Jacksono icônico sinal de paz. Shuki expressou seu desejo de simplesmente devolver os itens, enfatizando sua importância ao compará-los à Mona Lisa.

Esta disputa legal aumenta a reputação controversa que Brown conquistou ao longo dos anos. Apesar de suas proezas atléticas e potencial na indústria musical, suas ações fora do campo continuam a chamar a atenção pelos motivos errados.

A saga em curso entre Antonio Brown e Shuki International serve como um lembrete das complexidades que podem surgir quando indivíduos de alto perfil se envolvem em batalhas legais. À medida que a história se desenrola, resta saber como Brown irá lidar com este último revés e se irá cumprir a decisão do tribunal.