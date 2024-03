Os restaurantes favoritos de Travis Kelce e Taylor Swift revelados

EUem março de 2024, Travis Kelce e Patrick Mahomes ganhou as manchetes ao anunciar a inauguração de seu mais recente empreendimento, 1587 Prime, um novo restaurante em Kansas City.

O estabelecimento promete oferecer uma experiência gastronômica diferenciada como uma “churrascaria americana moderna e única”, inspirando-se KelceA ampla familiaridade com a paisagem culinária de Kansas City para oferecer algo verdadeiramente excepcional.

Travis Kelce canta uma música de Taylor Swift no meio de uma frase no New Heights Show

KelceA propensão de explorar a cena culinária da cidade está bem documentada, tendo sido uma presença constante em vários pontos importantes desde sua chegada ao Chefes de Kansas City em 2013. De noites íntimas com namorada Taylor Swift para passeios animados com amigos, Kelce fez a curadoria de uma lista de destinos gastronômicos favoritos em Kansas City.

Kelce e RápidoO relacionamento de foi confirmado em setembro de 2023, quando a cantora voou para Kansas City para apoiar o parceiro durante um jogo contra o Ursos de Chicago. Após a vitória, o casal comemorou no Prime Social, um bar chique na cobertura do centro da cidade, acompanhado de companheiros e seus parceiros. O local, conhecido por seu ambiente moderno e cardápio diversificado, proporcionou o cenário perfeito para a ocasião comemorativa.

No mês seguinte, Kelce e Rápido desfrutamos de um jantar romântico no Piropos, churrascaria argentina, após mais um jogo vitorioso contra o Carregadores de Los Angeles. Apesar do horário tardio, o restaurante ampliou graciosamente o seu horário para acomodar o casal, demonstrando seu compromisso com um serviço e hospitalidade excepcionais.

O comentário quente de Travis Kelce sobre Taylor Swift foi demais para os Swifties aguentarem

Outro local favorito de Kelce‘s é The Golden Ox, onde completou 34 anos em outubro de 2023. A clássica churrascaria, conhecida como a mais antiga do gênero em Kansas City, ofereceu Kelce e seus amigos com um ambiente intimista para comemorar. Conhecido por seus cortes premium de carne e acompanhamentos indulgentes, o The Golden Ox ofereceu Kelce uma experiência gastronômica memorável, adequada à ocasião.

E quanto a churrasco e sanduíches?

KelceAs aventuras culinárias de Joe’s em Kansas City vão além das churrascarias, como evidenciado por seu gosto pelo Joe’s Kansas City Bar-B-Que. Apesar de seu status de superstar, Kelce contenta-se em esperar na fila como qualquer outro cliente, saboreando a autêntica experiência de churrasco oferecida por este estabelecimento icônico.

Rye, um sofisticado restaurante urbano de fazenda, ocupa um lugar especial em Kelcecoração, como ele certa vez recomendou Rápido para uma noite de garotas. Conhecido por seu frango frito crocante e rolinhos de canela decadentes, Rye incorpora a essência da comida caseira do Meio-Oeste, um sentimento que Kelce ecoa com entusiasmo.

Em janeiro de 2024, Rápido entregou-se a algumas delícias do meio-oeste em Rye com seu novo círculo de Kansas City, incluindo melhor amigo Brittany Mahomesatestando o apelo duradouro deste querido restaurante.

KelceAs aventuras culinárias de Kansas City refletem não apenas seu apreço pela culinária excepcional, mas também seu comportamento prático, tornando-o querido tanto pelos fãs quanto pelos funcionários do restaurante.