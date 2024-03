Os sonhos de propriedade de Tom Brady para os Raiders foram suspensos

Tele última atualização sobre Tom BradyA potencial participação acionária do Las Vegas Raiders sugere que o processo de aprovação não é tão próximo quanto se pensava anteriormente. De acordo com Mark Maske, do Washington Post, não se espera que os proprietários da NFL votem na oferta de Brady durante as próximas reuniões anuais, “exceto uma mudança de última hora”.

O acordo para comprar um pedaço do Invasores foi inicialmente iniciado há mais de um ano. No entanto, encontrou um obstáculo quando a NFL implementou uma regra que impedia os proprietários de dar capital aos funcionários. Proprietário dos Raiders Marcos Davis foi veemente em sua oposição a essa mudança, pois acreditava-se que ele pretendia usar o emprego de Brady como forma de finalizar o negócio.

Posteriormente, Davis concordou em vender cerca de 10% da equipe com um desconto significativo. Esta decisão não foi bem recebida pelos outros proprietários, pois poderia potencialmente desvalorizar o seu próprio património na equipa.

Outra complicação surge do próximo papel de Brady como analista número 1 para jogos da NFL na Fox. Isto apresenta um aparente conflito de interesses, já que Brady teria naturalmente um interesse enraizado nos Raiders e contra os seus concorrentes. Isso pode fazer com que treinadores de equipes adversárias restrinjam seu acesso aos treinos e reuniões de produção.

O que vem por aí para a ex-estrela da NFL?

Apesar desses obstáculos potenciais, é difícil ignorar o histórico de Brady de conseguir o que deseja. No entanto, como diz o ditado: “Nem sempre você consegue o que deseja”. Isso ficou evidente em controvérsias anteriores em torno de Brady, como o infame escândalo “Deflategate” e o misterioso desaparecimento de alguns telefones.

Em resumo, embora houvesse indicações iniciais de que a oferta de Brady para comprar uma parte dos Raiders estava a progredir, parece agora que existem obstáculos significativos a ultrapassar. As questões que envolvem a distribuição de capital, potenciais conflitos de interesse e o envolvimento de outros proprietários da NFL contribuem para a complexidade da situação.

Resta saber como esses desafios serão enfrentados e se Brady terá sucesso em seus esforços para ingressar na hierarquia de proprietários da NFL. Tal como acontece com muitas coisas no mundo dos esportes e dos negócios, só o tempo dirá como essa história se desenrola.