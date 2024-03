Os teóricos da conspiração de Kate Middleton dizem que o novo vídeo não é dela!!!

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ/O Sol

O novo Kate Middleton O vídeo – mostrando-a aparecendo pela primeira vez desde o Natal – é falso, e NÃO é ela… é o que dizem um bando de teóricos da conspiração que afirmam ter recibos.

O vídeo do TMZ, filmado no fim de semana, mostra o que parece ser uma Kate saudável e feliz saindo de uma loja de comida com o marido Príncipe William.

Eles apontam para a altura de Kate em relação a William. Em saídas anteriores, dizem que Kate é mais baixa do que aparece no novo vídeo. Nas fotos anteriores, a linha dos olhos de Kate atinge o pescoço de William, mas no novo vídeo, ela está mais perto do nariz dele.

O que é interessante… na foto antiga e no novo vídeo, Kate está usando sapatilhas, o que leva as pessoas online a acreditarem que o novo vídeo é uma fraude.

Agora pode haver uma explicação… na foto antiga, Kate parece um pouco curvada, enquanto no novo vídeo ela está com a cabeça erguida.

A equipe da mídia social também acredita que a linha do cabelo dela é diferente, assim como o queixo. Dizem que o queixo dela parece mais forte na foto antiga. Por outro lado, ela parece mais magra do que antes, o que pode explicar seus traços faciais mais finos.

E há outra coisa que leva os detetives online a acreditar que o vídeo foi filmado durante o Natal, e não no fim de semana. Confira o galpão coberto de luzes e guirlandas de Natal. O fato é que tiramos uma nova foto na segunda-feira, e as luzes e a guirlanda ainda estão lá.

Kate está se recuperando de Cirurgia abdominalassim diz o palácio… mas seu passo é forte enquanto ela carrega uma sacola de compras para fora da loja.