Tele Temporada de 2024 do New York Yankees enfrenta agora um obstáculo significativo com a notícia de Gerrit Cole potencial lesão grave no cotovelo. Isto poderia potencialmente deixá-lo de lado por um longo período, levantando preocupações de que o governo reinante AL Cy Young pode até precisar de uma cirurgia de Tommy John, um procedimento conhecido por seu longo tempo de recuperação.

Enquanto Bryan Hoch do MLB.com informou sobre a lesão de Gerrit Cole, a situação permanece envolta em incerteza. O técnico Aaron Boone foi sincero, afirmando que ‘é difícil diga neste momento se Gerrit Cole estará pronto para o Dia de Abertura.

Gerrit Cole, titular do Yankees Opening Day desde a temporada de 2020, tem sido uma figura fundamental no sucesso do time. Porém, essa sequência encerrará a campanha de 2024, já que o craque deverá passar por mais exames para determinar a extensão total da lesão.

O que acontecerá com Gerrit Cole?

Devido ao seu histórico impecável e ao recente Cy Young, Gerrit Cole é o craque do rodízio dos Yankees, e perdê-lo no início da temporada seria um golpe significativo para o time. Eles continuam buscando maneiras de reforçar sua equipe de arremessadores, sendo Blake Snell uma opção potencial. No entanto, de acordo com as declarações de Boone, por enquanto, acontece que o arremessador de 33 anos fez menos arremessos e está enfrentando problemas de recuperação.

Cole está entrando na quinta temporada de um contrato de nove anos no valor de US$ 324 milhões que paga US$ 36 milhões anualmente. Ele tem o direito de desistir após a temporada e se tornar um agente livre, mas se o fizer, os Yankees podem anular a opção adicionando um salário garantido de US$ 36 milhões para 2029.