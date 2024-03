Oscar Wembanyama, agora com 6’8 “aos 16 anos, quer seguir os passos de seu irmão na NBA

AEnquanto o mundo da NBA continua maravilhado com a ascensão meteórica de Victor Wembanyama, outro membro do O animal família está silenciosamente causando agitação por conta própria.

A enterrada e o olhar desrespeitosos de Wembanyama que levaram a rivalidade com Chet a um novo nível

Oscar Wembanyama: Do handebol ao basquete

Com apenas 16 anos, Oscar Wembanyama está trilhando um caminho para a grandeza, seguindo os passos de seu irmão mais velho e fazendo seu nome no mundo competitivo do basquete.

Com Victor Wembanyama desempenho estelar em seu novato NBA temporada conquistando as manchetes, os holofotes agora se deslocaram para seu irmão mais novo, Óscar.

Inspirado pela família e alimentado pela paixão pelo jogo, ele fez a transição do handebol para basquetebol durante o Pandemia do covid-19movido pelo desejo de buscar um novo desafio e se destacar em um esporte diferente.

Refletindo sobre sua jornada, Óscar compartilhado, “Houve um período em que eu não estava fazendo nada por causa do COVID, e esse vazio me levou a fazer algo novo, então me voltei para o basquete.”

A EuroLeague Basketball compartilhou recentemente um clipe de destaque do prodígio de 16 anos, mostrando suas habilidades notáveis ​​e sugerindo um futuro promissor no esporte.

Com impressionantes 6’8″ e jogando pelo LDLC ASVEL U-21 equipe na França, Óscar já está chamando a atenção com seu talento e potencial excepcionais.

Apesar de sua tenra idade, ele possui uma rara combinação de capacidade atlética, agilidade e QI de basquete que o diferencia na quadra.

O amor da família Wembanyama pelo basquete

O basquete está profundamente enraizado O animal família, com Óscar seguindo os passos de seus irmãos mais velhos, Vencedor e Véspera.

Criado em Le Chesnay, Françapor seus pais Flix Wembanyama e Élodie de Fautereauo O animal irmãos se uniram pelo amor que compartilham pelos esportes e pelo apoio inabalável aos esforços um do outro.

Embora Victor tenha conquistado aclamação internacional por suas proezas na quadra de basquete, Óscar está determinado a abrir seu próprio caminho e criar seu próprio legado.

Apesar das comparações inevitáveis ​​com seu irmão mais velho, Óscar continua focado em escrever sua própria história e fazer seu nome no mundo do basquete.

Como Oscar Wembanyama continua a aprimorar suas habilidades e refinar seu jogo, o mundo do basquete antecipa ansiosamente suas futuras façanhas na quadra.

Embora possa ser muito cedo para prever sua trajetória com certeza, uma coisa é certa: Óscar talento e potencial são inegáveis.

Poderíamos vê-lo no Draft da NBA em alguns anos? Só o tempo irá dizer.