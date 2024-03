Outra foto da família real foi rotulada como “aprimorada digitalmente” pela agência global de fotografia?

Ga agência global de imagens Getty reconheceu que a fotografia oficial de batizado de Príncipe Archie, apresentando o duque e a duquesa de Sussex, foi “aprimorado digitalmente”. Foto tirada por fotógrafo de moda Chris Allerton depois ArchieBatizado em 6 de julho de 2019, a imagem mostra vários membros da família real, incluindo Meghan, Príncipe Harrye outros.

Apesar de Allerton negando qualquer manipulação, Getty adicionou uma “nota do editor” à foto, afirmando que ela havia sido aprimorada digitalmente na fonte.

Esta revelação segue uma recente controvérsia sobre um retrato do falecido Dia das Mães princesa Diana e um retrato do falecido Rainha Isabel II com seus netos e bisnetos, ambos marcados com o mesmo rótulo pela Getty.

“A imagem em questão tinha uma nota do editor enquanto estava sendo revisada e essa nota foi removida sem problemas encontrados”, disse um porta-voz da Getty Images ao Express.co.uk.

Allerton busca esclarecimentos

Allerton enfatizou que sua fotografia exigia apenas ajustes mínimos de tom e exposição, pois ele havia preparado cuidadosamente as configurações da câmera com antecedência. Ele manifestou a intenção de buscar esclarecimentos junto ao Getty sobre o acréscimo da nota do editor à sua imagem.

“Recebi posteriormente uma resposta de um diretor sênior da Getty Images afirmando: ‘confirmamos que nenhuma manipulação foi feita nesta imagem e a nota foi removida’.” Allerton observado.