Outro ex-jogador dos Cowboys se junta aos rivais: QB Will Grier assinou com este time da NFC East

Óne equipe poderosa da NFC está fazendo grandes movimentos na entressafra, já que contratou ex- Dallas Cowboys quarterback Will Grier para um contrato de um ano. De acordo com Adam Schefter da ESPN, o Filadélfia Eagles estão adicionando Grier ao seu elenco, junto com outras aquisições recentes de quarterbacks. Schefter relatou: “Os Eagles estão assinando com o ex-QB dos Cowboys e Patriots, Will Grier, um contrato de um ano, segundo fontes. Na semana passada, os Eagles agora adicionaram QBs Kenny Pickett e Grier.”

Esta contratação ocorre no momento em que os Eagles continuam a renovar suas opções de quarterback. Grier, que passou a última temporada como reserva do Carregadores de Los Angelesagora se juntará aos Eagles sob a orientação do novo coordenador ofensivo Kellen Moore. Moore, que trabalhou anteriormente com os Cowboys e depois com os Chargers, traz uma experiência valiosa para a comissão técnica dos Eagles.

Grier conhece bem a movimentação pela NFL, tendo passado por vários times, incluindo o Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, New England Patriots e os Chargers.

Seu status de jornaleiro na liga reflete sua versatilidade e adaptabilidade como jogador. Depois de ser convocado pelos Panteras em 2019, Grier fez duas partidas para eles antes de finalmente chegar aos Cowboys em 2021. No entanto, ele foi dispensado de Dallas depois que eles adquiriram Trey Lance.

Grier adicionará profundidade à posição QB dos Eagles

Com os Eagles, Grier se junta a uma escalação de quarterbacks que inclui Kenny Pickett e Tanner McKee como opções reserva para Jalen Hurts. A abordagem proativa dos Eagles para fortalecer seu elenco é evidente, já que eles pretendem se recuperar de uma decepcionante sequência de playoffs na temporada passada.

Esta aquisição adiciona profundidade e competição à posição de quarterback dos Eagles, fornecendo um apoio valioso para Hurts e ao mesmo tempo promovendo um ambiente competitivo dentro da equipe. O compromisso da equipe em reforçar seu elenco reflete sua determinação em fazer melhorias significativas para a próxima temporada.

Em resumo, a adição de Will Grier ao Philadelphia Eagles significa um movimento estratégico da equipe para melhorar suas opções de quarterback e profundidade geral do elenco. De olho no futuro, as Águias posicionam-se para uma temporada competitiva e dinâmica que se avizinha.