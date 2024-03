P. Diddy foi intocável por décadas, mas agora as pessoas parecem decididas a derrubá-lo

Sean ‘P. Pentes Diddy tem sido uma das pessoas mais influentes do hip-hop há décadas, ele subiu ao poder no início dos anos 90, mas já foi questionado várias vezes antes. Seu comportamento levou muitos a considerá-lo um mau ator em toda a indústria do entretenimento, como confirmam muitos relatos diferentes. Apesar das acusações e reclamações contra ele, Diddy sempre foi capaz de se livrar de tudo e nem mesmo ser acusado de qualquer ato errado. Isso mostra que qualquer pessoa poderosa e com boas conexões pode evitar qualquer tipo de má reputação devido a essa alavancagem. No início da semana, as casas do magnata do rap em Miami e Los Angeles foram invadidos.

Diddy mantém sua inocência

Depois de ter suas casas invadidas, muitos relatos diferentes começaram a surgir enquanto o mundo pensava P. Diddy estava correndo para salvar sua vida. Várias vezes, o magnata do rap foi processado por diferentes tipos de crimes que envolvem porte de armas, aliciamento e tráfico sexual. Atualmente, você poderia dizer que as pessoas estão atrás dele, mas ele pode não conseguir evitar o processo desta vez. Com isso ‘caça às bruxas‘ que Puffy alega contra ele chega em um ponto em que várias pessoas estão tentando derrubá-lo. Companheiro rapper 50 centavos é apenas uma das muitas pessoas poderosas que estão fazendo de tudo para destruir Diddy e qualquer legado que ele queria deixar para trás.

A questão aqui é que quem quer que esteja falando sobre o que DiddyAs atividades de alguém a portas fechadas podem ser de uma pessoa próxima a ele e de sua própria comitiva. Ex-detetive Derrick Parker de Polícia de Nova YorkA unidade de inteligência de rap de foi entrevistada pelo pessoal da O Correio de Nova York, foi o que ele disse: “Ele tem um passado muito questionável que tem sido capaz de controlar por causa de seu poder há muito tempo. Mas me parece que alguém está por trás disso – alguém que realmente quer destruir sua marca e tomar Alguém está fornecendo informações confidenciais. Alguém está cooperando e provavelmente é alguém próximo a ele. Isso parece, para mim, a ponta do iceberg.