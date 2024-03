‘Pacman’ Jones disseca o jogo de Russell Wilson: ele é um QB do sistema?

Fvermes NFL zagueiro Adam “Pacman” Jones recentemente compartilhou seus pensamentos sobre o quarterback Russel Wilsonsugerindo que Wilson pode ter algumas falhas em seu jogo que foram mascaradas pela forte defesa que teve no Seattle Seahawks.

Jonesfalando no Poder do Clube de Café da Manhã show, apontou que Wilson tende a segurar a bola por muito tempo, tornando-o vulnerável à pressão quando os times jogam cobertura contra ele.

Jones reconhecido Wilson talento, mas levantou questões sobre se ele era mais um jogador de sistema, beneficiando-se de ter fortes armas ofensivas ao seu redor, como Marshawn Lynchdurante seu tempo com o Seahawks. Com Wilson mude para o Pittsburgh Steelershá preocupações sobre se ele conseguirá replicar seu sucesso em um novo sistema.

Os Steelers foram os que mais se beneficiaram

O ladrõesporém, estão otimistas Wilson impacto. Apesar das dúvidas iniciais sobre seu desempenho após uma passagem decepcionante pelo Denver Broncos, Wilson aquisição pelo ladrões foi visto como uma jogada inteligente, especialmente considerando o custo relativamente baixo para adquiri-lo.

A chegada de Wilson em Pitsburgo também coincidiu com a contratação do quarterback Justin Campos. Enquanto Campos espera-se que sirva como backup de Wilson, a adição de Campos adicionou profundidade ao Ladrões’ sala de quarterback e foi recebido com entusiasmo por Wilson ele mesmo, que acolheu Campos para a equipe nas redes sociais.

O ladrões estão esperando que Wilson pode ajudá-los a acabar com a seca nos playoffs, que já dura sete anos. Com Wilson experiência e liderança, combinadas com o potencial de Camposo ladrões estão procurando solidificar sua posição de zagueiro e dar um forte impulso para a pós-temporada.