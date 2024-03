Paddy Pimblett recebe Renato Moicano para luta de verão: ‘Você me deve dinheiro, rapaz’

Paddy Pimblett está atualmente se recuperando de lesões no ombro sofridas antes da vitória no UFC 296 sobre Tony Ferguson.

Mas neste verão Pimblett está pronto para enfrentar o lutador que o convocou recentemente: Renato Moicano.

“É esse o próximo que eu quero”, disse Pimblett em seu canal no YouTube. “Renato Moicano — ‘Dinheiro’ Moicano — você me deve dinheiro, rapaz. Estou indo atrás de você, salsicha.

Moicano convocou Pimblett para um confronto em casa no UFC 301, que acontece no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. Pimblett respondeu que tal prazo não é possível.

“Vi algo outro dia no Twitter… Devo lutar contra Renato Moicano no UFC 301”, disse o astro britânico. “Não não. Meu filho vai fazer cerca de duas semanas. Não vou lutar tão cedo. Não lutarei até junho ou julho.”

Pimblett disse que seus ombros ainda estão doloridos devido à lesão que sofreu. Paul Reed, técnico de força e condicionamento físico do peso leve do UFC, disse que sofreu múltiplas lesões labrais, uma das quais foi “bastante extensa”. Assim, a maior parte do trabalho de Pimblett consistiu em exercícios de recuperação.

Pimblett conhece bem as dispensas por lesão. Ele sofreu uma lesão no tornozelo em uma polêmica vitória por decisão sobre Jared Gordon no UFC 282 e passou a maior parte de 2023 se recuperando. Ele disse que sua lesão no ombro ocorreu no camp, enquanto treinava para a luta contra Ferguson.

“Entrei na última luta lesionado, mas nunca disse nada, simplesmente continuei”, disse Pimblett. “Estou de volta à academia, treinando no ano novo. Meus ombros ainda estão doloridos mesmo depois de duas, três semanas de folga, então fui examiná-los e fiz uma ressonância magnética em ambos. Estou com uma ruptura em ambos os ombros, então tudo que fiz no último mês foram muitos chutes.”

Pimblett está em uma seqüência de quatro vitórias consecutivas. Uma vitória sobre Moicano permitiria que ele quebrasse o ranking dos 15 primeiros do UFC, onde o brasileiro atualmente ocupa a 13ª posição. (Moicano tem a mesma classificação no MMA Fighting Global Rankings.)

Moicano apareceu mais recentemente no octógono do UFC Vegas 85, onde derrotou o colega veterinário Drew Dober em uma luta acirrada. Depois, ele revelou seu plano para fazer Pimblett lutar com ele.

“Se eu passar por isso e disser: ‘Ei, Paddy Pimblett, vou bater em você’, todo mundo faz isso”, disse Moicano em A hora do MMA. “Então eu disse: ‘OK, vou fazê-lo pegar a isca’. Porque se eu vencer Drew Dober e disser que Drew Dober vai vencer você, ele vai ficar bravo, porque vai dizer: ‘Ei, eu posso vencer você. Você venceu Drew Dober. Então, no final das contas, ‘Money’ Moicano está vencendo novamente. Isto é xadrez, não damas.”

Pela resposta de Pimblett a Moicano, parece que o plano do brasileiro está se concretizando. Abaixo está o videoblog completo de Pimblett.