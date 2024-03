Pagamento de benefícios VA Abril: Quando você receberá o pagamento do próximo mês e quanto receberá?

Dpagamentos de invalidez aumentaram 3,2% em 2024 em relação ao Departamento de Assuntos de Veteranos (VA), de acordo com o Ajuste de Custo de Vida (COLA), mas quando você receberá o pagamento de abril de 2024?

Os pagamentos mensais fornecidos pelo Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) pode variar amplamente dependendo do programa específico e das circunstâncias individuais do veterano ou beneficiário.

O mais comum é a indenização por invalidez, fornecida a veteranos com deficiências relacionadas ao serviço. O valor da indenização depende da gravidade da deficiência e do quanto ela prejudica a capacidade de trabalho do veterano.

Os pagamentos, como regra geral, são sempre pagos no primeiro dia útil de cada mês, portanto, os americanos podem esperar receber seus pagamentos de VA na segunda-feira, 1º de abril de 2024.

Essa regra do “primeiro dia do mês” é sempre verdadeira, a menos que caia em um fim de semana ou feriado. Nesse caso, serão pagos no último dia útil do mês anterior. As únicas datas do ano inteiro em que isso acontece são descritas como:

Pagamento de maio: sexta-feira, 31 de maio de 2024.

Pagamento de agosto: sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

Pagamento de novembro: sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

Pagamento de dezembro: terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

Quanto vou receber?

A compensação por invalidez funciona em uma escala móvel de 10% a 100%, dependendo de quão grave o VA julga o seu caso, então aqui estão as porcentagens alinhadas com o valor que você receberá, descreveremos essa renda abaixo para taxas mensais básicas sem cônjuge ou dependentes.

Além disso, os veteranos podem ser elegíveis para vários tipos de benefícios VA, pelo que os seus pagamentos mensais totais podem incluir montantes de vários programas diferentes. Não trate essas informações como definitivas e sempre verifique seu próprio saldo e benefícios.