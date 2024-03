Pagamento de SSI atrasado: o que fazer se você não receber o pagamento de março de 2024?

Tele Administração da Segurança Social tem um cronograma específico para o envio dos pagamentos da Previdência Social, e entender esse cronograma é fundamental para os beneficiários que aguardam os pagamentos de fevereiro. As datas de pagamento são determinadas com base na data de nascimento do destinatário e quando ele começou a receber os pagamentos. O cronograma para pagamentos de fevereiro é o seguinte:

2 de fevereiro: Pagamentos da Previdência Social para pessoas que receberam a Previdência Social desde antes de maio de 1997.

14 de fevereiro: Pagamentos da Previdência Social para pessoas com aniversários entre o primeiro e o décimo dia de qualquer mês.

21 de fevereiro: Pagamentos da Previdência Social para pessoas com aniversários entre os dias 11 e 20 de qualquer mês.

28 de fevereiro: Pagamentos da Previdência Social para pessoas com aniversários entre os dias 21 e 31 de qualquer mês.

você precisa saber disso

As datas de pagamento também são determinadas pelo dia da semana, sendo os pagamentos normalmente enviados na segunda, terceira e quarta quartas-feiras de cada mês. Os beneficiários cujos aniversários se enquadram em intervalos de datas específicos podem esperar seus pagamentos na quarta-feira correspondente:

Caso o aniversário caia entre o primeiro e o dia 10 do mês, o pagamento será enviado na segunda quarta-feira do mês.

Caso o aniversário caia entre os dias 11 e 20 de cada mês, o pagamento será enviado na terceira quarta-feira do mês.

Caso o aniversário caia entre os dias 21 e 31 do mês, o pagamento será enviado na quarta quarta-feira do mês.

Para beneficiários que recebem pagamentos da Previdência Social e do Rendimento de Segurança Suplementar (SSI), o cronograma é diferente. Receberão o pagamento da Segurança Social no terceiro dia de cada mês e o SSI no primeiro dia de cada mês.

O que fazer se você não receber seu pagamento?

É importante observar que as datas de pagamento podem mudar se o primeiro ou terceiro dia do mês cair em fim de semana ou feriado. Por exemplo, se 3 de fevereiro cair num fim de semana, os beneficiários da Segurança Social receberão os seus pagamentos de fevereiro um dia antes, em 2 de fevereiro.

Se o cheque do destinatário não chegar na data prevista, a Administração da Previdência Social recomenda aguardar três dias adicionais antes de entrar em contato. Depois disso, os beneficiários podem falar com um representante pelo telefone 800-772-1213 ou acessar online os benefícios do Seguro Social.

Compreender o calendário específico e os factores que determinam as datas de pagamento da Segurança Social é essencial para que os beneficiários possam antecipar e acompanhar os seus pagamentos de forma eficaz.