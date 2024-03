Pagamento do SNAP Texas em abril: Qual é o cronograma de pagamento dos benefícios do SNAP no Texas para abril de 2024?

Tele distribuição de Benefícios do SNAP segue um cronograma escalonado com base nos dois últimos dígitos do número EDG, garantindo que as famílias recebam suas cotas mensais do 1º ao 28º dia de cada mês. Nos casos em que os benefícios são rateados no momento da solicitação, o valor rateado e a subseqüente parcela mensal poderão ser combinados em um único depósito na conta de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) da família.

É importante notar que Benefícios do SNAP não pode ser emitido mais de 40 dias após a emissão anterior. Assim, os agregados familiares com pedidos certificados mais de 40 dias antes da data prevista de emissão passam por um período inicial de ajustamento da emissão até que os seus benefícios se alinhem com a data prevista de emissão mensal.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizações

Para famílias certificadas antes de 1º de maio de 2023, o cronograma de emissão existente permanece intacto, determinado pela data da certificação inicial do benefício. Porém, caso haja uma interrupção nos benefícios com duração mínima de seis meses e a família reaplicar após 1º de maio de 2023, é estabelecido um novo cronograma de emissão.

A atribuição dos dias de emissão com base nos dois últimos dígitos do número SNAP EDG garante um processo de distribuição organizado e eficiente. Aqui está um detalhamento dos dias de emissão correspondentes:

00-03: 1º de abril

04-06: 2 de abril

07-10: 3 de abril

11-13: 4 de abril

14-17: 5 de abril

18-20: 6 de abril

21-24: 7 de abril

25-27: 8 de abril

28-31: 9 de abril

32-34: 10 de abril

35-38: 11 de abril

39-41: 12 de abril

42-45: 13 de abril

46-49: 14 de abril

50-53: 15 de abril

54-57: 16 de abril

58-60: 17 de abril

61-64: 18 de abril

65-67: 19 de abril

68-71: 20 de abril

72-74: 21 de abril

75-78: 22 de abril

79-81: 23 de abril

82-85: 24 de abril

86-88: 25 de abril

89-92: 26 de abril

93-95: 27 de abril

96-99: 28 de abril

Quanto tempo leva para obter o vale-refeição após a entrevista no Texas?

Geralmente, um estado tem um período de aprovação de 30 dias antes de emitir os benefícios do vale-refeição, mas pode fornecer “benefícios rápidos” em apenas sete dias para aqueles que precisam de alimentação de emergência ou têm uma renda qualificada.