Paige Spiranac critica Chris DiMarco por reclamações sobre bolsas da PGA

Paige Spiranac juntou-se ao coro de entusiastas do golfe perplexos com Tour PGA ganhador Chris DiMarco descontentamento recente com o prêmio em dinheiro.

Durante um episódio recente do podcast “GOLF’s Subpar”, DiMarcoex-vice-campeão do Masters e agora competindo no Champions Tour da PGA, expressou suas frustrações sobre as bolsas comparativamente modestas no circuito, particularmente à luz do surgimento do LIV Golf.

Dicas práticas de Paige Spiranac, da cama, para melhorar seu jogo de golfeInstagram

“Eram esperando que LIV compre o Champions Tour“, comentou o homem de 55 anos DiMarco. “Vamos jogar por dinheiro de verdade aqui. É quase uma piada quando estamos competindo por US$ 2 milhões. Na semana passada, havia uns sete caras no TPC Sawgrass que ganharam mais do que todas as nossas bolsas.”

No Hoag Classic da semana anterior, um evento do Champions Tour, o prêmio total foi de US$ 2 milhões, com o vencedor Padraig Harrington levando para casa $ 300.000.

Em contraste, os eventos LIV Golf oferecem vencedores individuais uns robustos US$ 4 milhões, enquanto os membros da equipe dividiram um prêmio aproximado de US$ 3 milhões.

Por que a comunidade do golfe ficou tão irritada?

Enquanto Comentários de DiMarco podem ter sido planejados de maneira despreocupada, eles atingiram um ponto nevrálgico na comunidade do golfe, gerando uma resposta de Spiranac.

“Chris DiMarco ganhou mais de US$ 22 milhões ao longo de sua carreira apenas no campo, sem incluir acordos de patrocínio”, escreveu o influenciador de golfe, de 31 anos, em um post no X.

“Levante a mão se você está cansado de ver jogadores de golfe profissionais reclamando de dinheiro.”

Respostas para Postagem de Spiranac variou de rotulagem Observações de DiMarco tão “cômico” para rotulá-los como “direitos”.

DiMarco, que se tornou profissional em 1990 e ganhou três eventos do PGA Tour, reconheceu sua boa sorte em jogar durante uma época em que os prêmios em dinheiro aumentaram significativamente, em grande parte devido à influência de Tiger Woods.

Ao refletir sobre os contratos lucrativos oferecidos pela LIV Golf a estrelas como Jon Rahm e Dustin Johnson,DiMarco expressaram compreensão por sua decisão de abandonar o PGA Tour.

A iminente fusão entre o PGA Tour e o LIV Golf, anunciada no verão passado, representa um desenvolvimento significativo no cenário do golfe profissional.