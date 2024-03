Paige Spiranac enlouquece a internet com lingerie branca sexy em resposta às notícias da sequência de Happy Gilmore

Paige Spiranac costuma mimar seus seguidores com fotos e vídeos em que mostra sua sensualidade e bom humor, e na última foto que postou em sua conta X, ela arrebentou com uma sensual lingerie branca que deixou seus seguidores loucos.

A foto tem mais fundo do que apenas ver Paige vestindo uma roupa sexy com algumas canecas de cerveja. Ela acompanhou a foto com a mensagem “Nasci pronta”, em alusão a uma cena do filme ‘Feliz Gilmore’ desde 1996, levantando a mão para ser casta da sequência do filme.

O conselho sincero de Paige Spiranac que ajuda seus fãs a aliviar as frustrações de suas esposas no golfeInstagram

Pelo menos na aparência, a influenciadora reúne perfil para ser a próxima Virginia Venit, papel desempenhado por Julie Bowen.

Paige Spiranac recria o “lugar feliz” de Happy Gilmore

No meio da loucura de março, Paige Spiranac juntou-se à loucura com uma imagem que ficará na memória dos fãs do filme.

Poderia também trazer-lhes uma lembrança agradável ao recriar uma das cenas memoráveis ​​do golfe, quando Adam Sandlerem seu papel como Happy Gilmore, é motivado por Carl Weathersque interpretou Chubbs Peters, para se deixar levar e encontrar o foco certo para uma cena, para procurar um “lugar feliz” em sua mente, para que ele fosse até lá e fizesse sua raiva desaparecer.

O “lugar feliz” começou justamente com Virginia Venit, que de lingerie sensual passeava pelo gramado acompanhada de duas canecas de cerveja, até chegar a um beliche rosa e cruzar as pernas.

Esse foi o olhar Paige recriada com sua última foto em lingerie branca rendada, enquanto se gabava de ter nascido pronta para o papel.