Paige Spiranac lança um desafio a seus fãs, pedindo-lhes que avaliem suas fotos mais sexy

Cgalinha Paige Spiranac iniciou sua carreira no golfe, não se sabe se ela esperava se ver na posição que está hoje: uma modelo popular com milhões de seguidores no Instagram. Mesmo assim, a jovem de 31 anos pediu a seus fãs que fizessem uma viagem ao passado votando em suas sete fotos mais sexy.

Spiranacque tentou se qualificar para a Ladies Professional Golfers Association em meados da década de 2010, é uma das modelos esportivas mais populares online e possui quatro milhões de seguidores somente no Instagram, ao mesmo tempo que ganhou inúmeras recomendações no processo.

Dicas práticas de Paige Spiranac, da cama, para melhorar seu jogo de golfeInstagram

E a primeira foto das sete fotos indicadas foi seu conjunto de notas de dólar vermelho, branco e azul, durante o qual ela modelou o tricolor da bandeira dos Estados Unidos. Sua segunda finalização foi seu modelo de Street Fighter.

A terceira foi sua roupa de lingerie branca rendada, inspirada no sonho de Happy Gilmore no popular Adam Sandler filme. Depois veio seu conjunto Augustan Beauty enquanto ela posava nua em um leito de pétalas com flores cobrindo suas áreas íntimas.

Sua foto de “Capa do Mês” também foi muito elogiada pelos fãs, já que ela arrasou com uma roupa decotada, mas não a superou. Harley Quinn cosplay. A personagem da DC, conhecida por ser a esposa dos Jokers, ficou muito popular depois Margot Robbieretratos de e a reveladora roupa vermelha e azul em Spiranac foi bem recebido.

Finalmente, ela encerrou com sua imagem “Wall of Fame” de seus acessórios enquanto estendia os braços para dar as boas-vindas aos espectadores enquanto comemorava o sucesso de sua carreira de modelo à medida que se aproximava de uma década de filmagens.

Os fãs reagem

Os fãs pareciam adorar as imagens de Happy Gilmore em particular, mas Harley Quinn também receberam um pouco de amor ao aceitarem os comentários para reagir e dar seus votos.

Um fã disse: “Feliz Gilmore posando o dia todo, prefira a versão safada”.

Um segundo acrescentou, “Lugar Mais Feliz e Harley Quinn”.

Um terceiro comentou: “Pétalas de flores, com certeza. Gostaria de ter um soprador de folhas”.