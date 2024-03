Palácio de Buckingham contrata assistente de comunicação em meio ao drama de Kate Middleton

O Palácio de Buckingham parece estar aprendendo uma lição com o Kate Middleton saga … porque eles estão procurando uma nova abelha operária para ajudar a lidar com a mídia para eles … embora, alguém que terá uma folha de pagamento relativamente baixa.

Em um anúncio de emprego que acabou de ser descoberto esta semana por pessoas com olhos de águia – e que parece ser relativamente novo – a BP diz que está contratando um assistente de comunicações para lidar com todas as questões de mídia para eles… incluindo consultas à imprensa e uma série de outras responsabilidades .