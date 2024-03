Palácio de Kensington revelará grande atualização sobre a saúde de Kate Middleton

O misterioso desaparecimento de Kate Middleton da vista do público será resolvido em breve, soube o TMZ, porque o Palácio de Kensington está prestes a revelar detalhes específicos sobre sua saúde.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… a mídia britânica foi informada sobre a condição de Kate, mas há um embargo estrito às informações até 14h ET, 11h PT.

Nossas fontes dizem que esta declaração é dramática, clara e poderia acabar com toda a controvérsia em torno de seu desaparecimento.

Como sabem, o Palácio diz que Kate deu entrada no hospital em janeiro para uma “cirurgia abdominal programada”, mas passou 13 dias na Clínica de Londres antes de regressar a casa, onde tem estado a recuperar.

O TMZ exibiu um especial na noite de quinta-feira na FOX, no qual o Dr. George Crawford recebeu sugestões de 13 dias quando os médicos foram para a cirurgia, eles podem ter encontrado outra coisa.

TMZ divulgou a história … apareceu um vídeo mostrando Kate por aí com William no fim de semana passado, e ela parece estar bem. Foi o primeiro suspiro real de Kate na natureza, e com os próprios pés, desde que ela fez a cirurgia em janeiro.