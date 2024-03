Parte 2: Espera-se que ganhe US$ 76 milhões no fim de semana de inauguração

Austin Mordomo‘uma nova cara para ‘Duna’, mas o cara já tem motivos para comemorar … porque seu filme deve ganhar muito dinheiro nas bilheterias neste fim de semana.

De acordo com Prazo final … “Duna: Parte 2” é o primeiro grande sucesso de bilheteria do ano – com projeções de que o filme levará para casa US $ 76 milhões no mercado interno.

Isso é uma expectativa pouco divulgada da indústria de US$ 80 milhões… mas comparado aos US$ 41 milhões que o antecessor do filme arrecadou, US$ 76 milhões é uma benção.

A propósito… ‘Dune 2’ não está enfrentando nenhuma competição acirrada pelo primeiro lugar nas bilheterias – sem grandes lançamentos arriscando enfrentar o peso pesado da ficção científica, a cinebiografia “Bob Marley: One Love” que foi lançada semanas atrás atualmente espera-se que termine em segundo.

Muitas pessoas estão entusiasmadas com o lançamento do novo filme claramente … e pode ter algo a ver com estrelas como Butler, que assumiram papéis importantes no segundo filme.

Entre os recém-chegados que se juntam a veteranos de ‘Duna’ como Timothée Chalamet dar Zendaya … Mordomo, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e mais.

Os membros do elenco deixaram os fãs entusiasmados com suas frequentes aparições em eventos na preparação promocional para o lançamento… com Zendaya um público particularmente emocionante, especialmente em seu revelando macacão cromado.