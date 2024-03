Passageiro anti-semita da American Airlines colocado na cabeça e expulso do avião

Um voo da American Airlines caiu no caos total quando um passageiro anti-semita lançou um insulto seriamente odioso a um comissário de bordo antes de terminar em uma chave de braço.

Você tem que dar uma olhada neste clipe selvagem – o cara de camisa listrada azul perde totalmente o controle antes mesmo do vôo de Tampa para Filadélfia decolar na terça-feira … ele está lançando ódio a torto e a direito, acusando todos de se unirem contra ele.

Mas, quando ele lança um insulto anti-semita a um comissário de bordo, você pode ver o choque no rosto de todos… mas ele não se importa e continua gritando: “Estou tentando chegar ao meu país de origem, e você todas as pessoas tornaram mais difícil para mim chegar ao meu país de origem!”

Fica ainda mais louco quando ele briga com outro passageiro – o cara de moletom azul – acusando-o de tocá-lo. Eles se enfrentam, e há muita postura machista, antes que o cara de moletom assuma o controle e dê uma chave de braço no antissemita!

Mais reforços chegam com a mulher de chapéu virado tentando acalmar as coisas, dizendo que ela é policial… e acontece que o cara do moletom também é.