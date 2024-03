Passageiro descreve voo da Boeing em queda livre e compartilha fotos de ferimentos

Reproduzir conteúdo de vídeo



Um passageiro a bordo do voo da Boeing da Austrália para a Nova Zelândia contou sua experiência horrível… e também compartilhou fotos dos ferimentos sofridos pelas pessoas.

61 anos Brian Jokat deu o golpe por golpe para CNN – dizendo que havia adormecido no avião apenas para acordar e ver corpos voando por ele e batendo no telhado… uma cena que ele comparou a “O Exorcista”, quando o avião caiu cerca de 150 metros, segundo ele.

A princípio, ele diz que pensou que fosse um sonho – mas então um passageiro caiu repentinamente do teto, batendo no apoio de braço… e foi então que ele percebeu que estava vivendo um pesadelo.

Após o voo… um porta-voz da companhia aérea disse que havia um problema técnico que causou a queda, mas deixou todos sem saber o que realmente era. No entanto, Brian deu uma ideia do que realmente aconteceu … dizendo à CNN que o piloto revelou que havia perdido o controle de seus instrumentos rapidamente, com tudo escurecendo.

Ele diz que o piloto chocado voltou para verificar como estavam todos… dizendo-lhes que basicamente havia perdido o controle do jato porque os medidores dele ficaram em branco. Absolutamente aterrorizante, sem dúvida.



Depois de alguns segundos, os medidores retornaram e retomaram seu padrão de vôo normal… com o avião finalmente pousando com segurança no aeroporto de Auckland, para grande alívio de Brian. Ele também disse ao Post que tinha certeza de que todos iriam cair e fez as pazes de que tudo estava fora de seu controle.

Aliás, Brian compartilhou fotos de pessoas feridas enquanto eram jogadas na cabine – e elas parecem absolutamente brutais, para dizer o mínimo.

Aproximadamente 50 passageiros foram tratados com ferimentos leves a moderados e uma pessoa estava em estado grave.

Este é apenas o mais recente incidente com a Boeing nos últimos tempos – suas aeronaves foram submetidas a um escrutínio incrível devido a problemas no céu… e ainda mais em meio à morte repentina de John Barnett.



