Passageiros em voo da Austrália para a Nova Zelândia são arremessados ​​pela cabine e muitos ficam feridos

Um passageiro disse que algumas pessoas não estavam presas aos cintos de segurança no momento da queda… enquanto outro disse CNN algumas pessoas foram jogadas com tanta força que o teto do avião ficou coberto de sangue!

Apesar de todo o caos no ar, o voo – que fazia escala na Nova Zelândia antes de seguir para seu destino final em Santiago, no Chile – conseguiu pousar com segurança no aeroporto de Auckland, conforme planejado.