Patrick e Brittany Mahomes enlouquecem na abertura da NWSL enquanto enviam uma mensagem para Taylor Swift

Patrick Mahomes e Brittany Mahomes foram vistos recentemente furiosos no jogo mais recente da NWSL entre o Kansas City Current e o Portland Thornes, onde o KCC saiu vitorioso por 5-4. Ao fazer um convite aberto para Taylor Swift se juntar a eles.

Brittany Mahomes quer que Taylor Swift se junte a ela em um dos jogos

Como muitos torcedores do Mahomes sabem, Brittany é co-proprietária do time e antes da grande vitória do time, mandaram uma mensagem para o BFF Taylor Swift para se juntar a eles em um dos jogos.

Ao falar com a ESPN, Patrick mencionou “Podemos trazê-la aqui em algum momento, ela é uma mulher ocupada e Travis [Kelce] é um cara ocupado”, disse Patrick Mahomes em uma entrevista anterior.

“Então, talvez durante a temporada ou algo assim, vamos levá-la para um Corrente de Kansas City jogo. Ela adora apoiar Cidade de Kansas assim como nós e tenho certeza que Brittany pode cutucá-la e trazê-la aqui facilmente.” Ele continuou.

O quarterback vencedor do Super Bowl e sua esposa ajudaram o time a inaugurar o novo CPKC Stadium e fizeram divulgação do evento para ajudar o time a construir uma base de fãs maior, e tendo Taylor Swift como convidada VIP do jogo seria um grande avanço para a torcida amante do futebol.

Brittany também mencionou que cabia a ela fazer o hitmaker ir a um dos jogos do Curren “Isso é definitivamente por minha conta, isso é definitivamente por minha conta. Vou trabalhar nisso, vou trabalhar nisso.“

O estádio com capacidade para 11.500 pessoas estava esgotado na abertura da temporada. Todos os fãs aplaudiram e aplaudiram os Mahomes, especialmente para Brittany que tinha algumas palavras para os fãs.

“Kansas City – estamos aqui, conseguimos,” Brittany Mahomes disse “Só quero agradecer a vocês por terem aparecido hoje. Isso é história, isso é incrível, e vocês aparecerem para essas mulheres em seu próprio estádio é incrível”.