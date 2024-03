Patrick Mahomeso quarterback superstar do Kansas City Chiefs, está fazendo movimentos estratégicos para garantir o sucesso futuro do time.

Visita emocionante de Patrick Mahomes à Adidas com Jurgen Klopp na AlemanhaInstagram

Os chefes precisavam urgentemente de mais espaço na tampa

Antes do início oficial do Agência gratuitaMahomes concordou com um contrato reestruturado que criará mais de US$ 20 milhões no espaço da tampa.

Mahomes ganhou as manchetes em 2020 quando ele se tornou o jogador mais bem pago da NFL com uma extensão de 10 anos no valor US$ 450 milhões.

No entanto, seu boné robusto atingiu 2024 foi definido em US$ 58,6 milhõeso que motivou a recente reformulação de seu contrato.

Observador agora estima Mahomes’ os números máximos serão de US$ 37 milhões em 2024, US$ 66,2 milhões em 2025 e US$ 68,6 milhões em 2026.

A reestruturação surge num momento crucial para o Chefesque enfrentavam espaço limitado antes Mahomes’ ajuste de negócio.

Com esta mudança, a equipe ganha a flexibilidade necessária para fazer contratações estratégicas durante a free agency, já tendo garantido jogadores importantes como o defensive tackle Chris Jones e o linebacker Drue Tranquill.

Apesar de não ter grandes necessidades, o Chefes agora têm a oportunidade de fortalecer seu elenco, especialmente em áreas como recebedor, running back, linebacker lateral forte e linha ofensiva interna.

O espaço de limite adicionado se alinha com Mahomes’ objetivo de garantir uma tripla histórica de Super Bowl vitórias, solidificando seu status como um dos maiores zagueiros do jogo.

Os Mahomes comemoram aniversário de 2 anos

Além do sucesso em campo, Mahomes está comemorando fora do campo também.

Sobre Terça-feira o Chefes estrela comemorou seu segundo aniversário de casamento com a esposa Brittany Mahomes compartilhando postagens sinceras no Instagram para comemorar a ocasião.

O casal, que divide dois filhos, refletiu sobre sua jornada juntos, demonstrando seu amor e apoio um pelo outro em meio a Mahomes’ conquistas profissionais notáveis.