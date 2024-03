Patrick Mahomes criticado pelas roupas enquanto passava o tempo com Dirk Nowitzki e Luka Doncic: Parece que sua mãe o vestiu

Patrick Mahomes pode ser o melhor quarterback da NFL, já que ele e o Chefes de Kansas City reinar supremo no futebol, mas uma coisa sobre a qual ele precisará de dicas de treinador é sobre moda, enquanto os fãs zombam brutalmente de sua roupa enquanto ele sai com Dirk Nowitzki enquanto eles assistem Luka Doncic bola na NBA.

Doncic assumiu o Nuggets de Denver no American Airlines Center, sede do Dallas Maverickse atraiu uma multidão de celebridades que incluía Mahomes e Nowitzki, o lendário atacante que atua como conselheiro dos Mavericks.

A campainha inprotegida de Kyrie Irving fez Luka Doncic pensar que ele estava sonhando

O ex-jogador da NBA, que tem mais de dois metros de altura, usava um suéter azul claro e calça de moletom preta com tênis Jordans brancos e azuis. Ele também tinha um relógio e um relógio esportivo nos pulsos e sua roupa combinava muito bem.

Mas Mahomes foi ridicularizado por suas decisões sobre roupas, que incluíam uma camiseta azul Louis Vitton e jeans largos e leves, com fãs zombando dele, sugerindo que ele estava vestido como uma criança.

Um fã disse online: “Por que Pat parece que sua mãe o vestiu para seu primeiro dia de ensino médio?”

Depois veio mais, com uma segunda escrita: “Por que Patrick Mahomes parece um recorte 2-D na segunda foto?”

Antes que um terceiro acrescentasse: “Mahomes parece uma criança que acabou de conhecer Dirk.”

Mahomes está pronto para se juntar aos Cowboys?

Doncic não foi realmente a estrela da noite, já que o Mavericks derrotou o Nuggets com o placar de 107-105, com Kyrie Irving caindo 37 pontos em Nikola Jokić‘vapor. Irving ainda acertou em cheio em um jogo dramático que viu o Mavericks melhorar seu recorde para 0,574 com sua 39ª vitória na campanha.

Alguns chegaram a sugerir que sua presença no jogo indicava que ele queria uma troca com os Chiefs para se conectar com CeeDee Cordeiro no Dallas Cowboys.

Embora com Mahomes tendo conquistado seu terceiro anel no Super Bowl em seis temporadas como titular, achamos que ele não trocará o Missouri pelo Texas tão cedo…

“Mahomes para cowboys”, disse outro, antes de uma quinta pessoa acrescentar: “Mahomes quer ser um cowboy, basta contratá-los”.