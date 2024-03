Patrick Mahomes deixa a Bretanha em casa e viaja para a Alemanha para uma visita muito especial

Chefes de Kansas City Super estrela Patrick Mahomes esbarrou Técnico do Liverpool, Jürgen Klopp durante uma recente visita à Alemanha.

Mahomes está aproveitando o tempo livre após uma longa temporada que terminou com o troféu Lombardi, com o quarterback superstar levando os Chiefs ao seu segundo Super Bowl consecutivo.

Patrick Mahomes revela seu treinamento intensivo para evitar lesões durante a temporada da NFLInstagram

Durante sua viagem mais recente, Mahomes visitou a sede de seu fornecedor oficial, Adidas, na Alemanha, e cruzou com algumas outras estrelas. Mahomes posou para uma foto com O técnico do Liverpool, Klopp, bem como o capitão da África do Sul, Siya Kolisi, e o CEO da Adidas, Bjorn Gulden.

Gulden postou a foto nas redes sociais após a reunião. “Um dos melhores de todos os tempos… Patrick Mahomes visitando o QG! Não apenas um atleta fantástico, mas também um cara muito legal!”, escreveu ele no Instagram. “Obrigado por ter vindo… é uma honra trabalhar com você!”

Mahomes está na Adidas desde que foi convocado em 2017, enquanto Klopp assinou um acordo com a marca de seu país em 2020. Porém, tanto o Liverpool quanto os Chiefs usam uniformes da Nike.

Investimentos esportivos de Mahomes

O quarterback superstar é conhecido por assistir a quase todos os esportes na televisão e parece ter um grande interesse por futebol. Ele e esposa Bretanha investiram nada menos que US$ 125 milhões na equipe da NWSL, o Corrente de Kansas Cityembora ele também possua parte Sporting Kansas City, time da MLS,

O investimento desportivo de Mahomes não termina aí, com outro investimento no Royals de Kansas City Time da Liga Principal de Beisebol, embora também tenha investido na equipe de Fórmula 1 Alpinoao lado de patrocinadores de celebridades como Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Falando sobre esse investimento específico, ele disse: “Acho que todos podem ver o apelo. Consegui participar de algumas corridas agora, vendo o ambiente, você vê ‘Drive To Survive’ no Netflix e como ele é competitivo . Conseguimos ir a algumas dessas corridas e ganhar um pouco de participação no jogo.