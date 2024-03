Patrick Mahomes e Chiefs lideram o total de vitórias da temporada NFL 2024 da BetMGM

Cfaltando mais de cinco meses para o NFL a temporada começa, os fãs de futebol já estão analisando e especulando sobre os possíveis resultados da próxima temporada. ApostaMGM revelou recentemente seu NFL totais de vitórias para a temporada de 2024, gerando conversas e debates entre os entusiastas.

Não é novidade que as potências perenes dominam o topo da lista. Os chefes de Kansas City, San Francisco 49ers e Baltimore Ravens dividem os holofotes com os maiores totais de vitórias fixados em 11,5. O Chefes, recém-saído da vitória no Super Bowl contra o 49ers, está de olho na histórica terceira disputa de título consecutivo. Enquanto isso, os 49ers, apesar de terem ficado aquém no jogo do campeonato, emergem como os favoritos nas apostas para conquistar o cobiçado Troféu Lombardi na próxima temporada. Ancorados por um elenco formidável e pelo status de cabeça-de-chave da AFC na temporada passada, os Ravens estão prontos para mais uma campanha forte.

Por outro lado, o Carolina Panteras encontram-se na parte inferior da classificação total de vitórias, com uma projeção modesta de 4,5 vitórias. Isto não é nenhuma surpresa, considerando o seu fraco desempenho, garantindo o pior desempenho da liga na temporada anterior. Juntando-se a eles na extremidade inferior estão o Denver Broncos e o New England Patriots, cada um com uma modesta previsão total de 5,5 vitórias. Seis equipes estão ligeiramente acima deste limite, com totais de vitórias fixados em 6,5.

Os texanos dão o maior salto

Uma das mudanças mais significativas em relação às projeções da temporada passada é vista no total de vitórias do Houston Texans. Depois de superar as expectativas na temporada anterior, em parte graças às atuações de destaque do quarterback CJ Stroud e do pass rusher Will Anderson Jr., o total de vitórias dos Texans teve um aumento notável para 9,5.

Os totais de vitórias iniciais da BetMGM na NFL para a temporada de 2024 cobrem todo o espectro da liga, fornecendo uma visão dos resultados potenciais de cada equipe. De candidatos perenes a franquias em reconstrução, o cenário está montado para mais uma emocionante temporada de futebol.

Aqui está um detalhamento dos totais de vitórias iniciais da NFL para a temporada de 2024, listados do maior para o menor:

Chefes de Kansas City: 11,5

Ravens de Baltimore: 11,5

São Francisco 49ers: 11,5

Notas de búfalo: 10,5

Dallas Cowboys: 10,5

Leões de Detroit: 10,5

Cincinnati Bengals: 10,5

Filadélfia Eagles: 10,5

Falcões de Atlanta: 9,5

Golfinhos de Miami: 9,5

Houston Texanos: 9,5

Jatos de Nova York: 9,5

Green Bay Packers: 9,5

Ursos de Chicago: 8,5

Cleveland Browns: 8,5

Colts de Indianápolis: 8,5

Jaguares de Jacksonville: 8,5

Carregadores de Los Angeles: 8,5

Rams de Los Angeles: 8,5

Santos de Nova Orleans: 7,5

Las Vegas Raiders: 6,5

Minnesota Vikings: 6,5

Cardeais do Arizona: 6,5

Comandantes de Washington: 6,5

Gigantes de Nova York: 6,5

Seattle Seahawks: 7,5

Tampa Bay Buccaneers: 7,5

Pittsburgh Steelers: 7,5

Titãs do Tennessee: 6,5

Patriotas da Nova Inglaterra: 5,5

Denver Broncos: 5,5

Carolina Panteras: 4,5

À medida que a expectativa e a especulação aumentam, os fãs aguardam ansiosamente o início do que promete ser mais uma temporada emocionante da NFL.