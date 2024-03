Patrick Mahomes e sua esposa Brittany percorreram um longo caminho desde a discussão na quadra

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes e sua esposa Brittany sentaram-se ao lado da quadra no Nuggets de Denver vs. Dallas Mavericks jogo no domingo no American Airlines Center.

Quando eles apareceram no jumbotron, ele passou o braço em volta dela como se quisesse mostrar o quão longe eles avançaram desde a discussão na quadra de basquete universitário de 2022. Dessa vez, Patrick parou de abraçar Brittany enquanto a transmissão se concentrava neles, e disse a ela “chega de descansar, cara de merda”.

Patrick Mahomes discute com a esposa em um jogo da NBA e diz a ela “chega de descansar, cara de vadia”

Os namorados do ensino médio assistiram a um jogo de basquete universitário em sua alma mater, Tecnologia do Texas e ele estava claramente chateado com ela.

Ela se virou para a amiga e explicou como Patrick disse “chega de descansar, cara de merda”. Brittany então zombou dele fazendo uma careta que mais tarde se tornou um meme.

Brittany Mahomes está se tornando a figura pública perfeita

Patrick, 28 anos, é natural do Texas e já assistiu aos jogos do Mavericks na quadra com sua esposa e ela continua melhorando seu comportamento público.

Brittany, também de 28 anos, foi frequentemente criticada por suas travessuras públicas que envergonharam Patrick, mas ela suavizou os momentos ultrajantes.

Na verdade, sua imagem pública melhorou graças a vários fatores, incluindo a capacidade de se tornar mãe de dois filhos com uma carreira que se estende à modelagem para Esportes ilustrados.