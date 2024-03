Patrick Mahomes e um novo alvo para reforçar os Chiefs: uma mensagem para Clark Hunt e Brett Veach?

Cchapéu Patrick Mahomes quer, Patrick Mahomes consegue… ou não?

O Chefes de Kansas City‘O quarterback superstar, a peça mais importante de sua dinastia, tem uma voz que permeia a organização. O desejo de manter Mahomes feliz informou alguns de Cidade de Kansasmudanças de pessoal nas últimas temporadas – e um tweet enviado pelo jogador de 28 anos no sábado foi interpretado por alguns como uma manobra antes do próximo mês Draft da NFL.

Mahomes impressionado com um grande receptor em potencial

O Combinação de Escotismo da NFL 2024 terminou no domingo, mas foi um evento recorde este ano em Indianápolis. Mais notavelmente, Longhorns do Texas receptor amplo Xavier Digno quebrou a marca da corrida de 40 jardas mais rápida quando completou oficialmente o exercício em 4,21 segundos. Sua primeira tentativa durou 4,25 segundoso que levou Mahomes a expressar sua surpresa em uma breve postagem no X (anteriormente Twitter).

Valioso foi projetada como uma escolha de “bolha”, entre a primeira e a segunda rodadas do draft de 2024. A velocidade incrível que ele demonstrou no Combine pode inclinar a balança e torná-lo uma seleção de primeiro turno no Detroit – e Mahomes’ Chefes possui a escolha final da rodada de abertura.

Não é nenhum segredo que os Chiefs precisam de um ou dois upgrades na posição de wide receiver. Kansas City lançou recentemente Márquez Valdés-Scantling para liberar US$ 12 milhões em espaço no teto salarial, enquanto Kadarius Toney não deve retornar em 2024 após controvérsias no final da temporada. Fora do tight end Travis Kelceos apanhadores de passes mais confiáveis ​​de Mahomes são Arroz Rashee e Justin Watson – o que significa que outra atualização na posição seria bem-vinda.

Worthy não tem certeza de estar no conselho em 32º geral, quando Kansas City fará sua primeira seleção do draft. Mas se Mahomes quiser jogar com o Texas speedster, pode valer a pena para o proprietário Clark Hunt e gerente geral Brett Veach negociar ativos para subir no projeto de ordem.