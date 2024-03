Patrick Mahomes encontra Kyrie Irving para parabenizá-lo pela buzina contra o Nuggets

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes encontrado Dallas Mavericks guarda Kyrie Irving nos bastidores do estacionamento do American Airlines Center para parabenizá-lo pela vitória absoluta sobre o Nuggets de Denver.

Irving, 31 anos, estava carregando seu filho enquanto caminhava pelo estacionamento com várias pessoas gritando parabéns para ele. O jogo terminou com uma vitória do Dallas por 107-105 sobre o Denver.

Patrick e Brittany Mahomes fazem a torcida do futebol de Kansas City enlouquecer

Mahomes, 28 anos, assistiu todo o jogo na quadra ao lado de sua esposa Brittany e a transmissão continuou mostrando as reações do três vezes Super Bowl ganhador.

Ele deu um up no NBA estrela após o vencedor do jogo e pronunciou algumas palavras simples: “Grandeza, cara. Grandeza.”

O doce momento de Patrick e Brittany em Dallas

Irving terminou a disputa com 24 pontos, nove assistências, sete rebotes, três assistências e um bloqueio, enquanto Luka Doncic marcou 37 pontos, o recorde do jogo.

Patrick, natural do Texas, já assistiu a jogos do Mavericks ao lado de sua esposa, com quem compartilhou um doce momento no domingo.

Quando ele apareceu no jumbotron, Patrick colocou o braço em volta de Brittany, talvez para encerrar toda a conversa sobre quando eles ficaram bravos um com o outro na quadra.