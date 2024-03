Patrick Mahomes já ultrapassou Joe Montana? Comparação impressionante nas primeiras 6 temporadas

Patrick Mahomes já se consolidou como um dos melhores zagueiros que o futebol já viu. Depois dele terceiro triunfo do Super Bowl em fevereiro, muitos começaram a pronunciar seu nome como indiscutivelmente o maior de todos os tempos, com apenas Tom Brady ficando em seu caminho.

Ainda há outro quarterback que Mahomes deve alcançar em termos de vitórias no Super Bowl: Joe Montana. Montana venceu quatro Super Bowls com o São Francisco 49ers antes de ser negociado com o Chefes de Kansas City em suas últimas temporadas.

LeBron James dá raro elogio a Patrick Mahomes ao lado de Stephen Curry

Patrick Mahomes já está no nível de Joe Montana?

Embora Montana ainda tenha vantagem nos Super Bowls, Mahomes’ as primeiras seis temporadas como titular são uma loucura comparado ao de Montana.

Isso deveria vir com a ressalva de que Montana jogou em uma era diferente do futebol. O jogo de corrida tinha uma ênfase muito maior, e os wide receivers e os tight ends não eram tão talentosos atleticamente e impactantes no jogo de passes como são agora.

Ainda assim, é incrível ver o que Mahomes conquistou para iniciar sua carreira no papel. Isso é apenas uma questão de tempo antes de Mahomes quebrar a maioria dos recordes de Montana, o que diz muito mais sobre o jovem de 28 anos do que sobre o lendário Montana.

Montana é um dos maiores que já fizeram isso, mas Mahomes é superando os melhores zagueiros que o jogo já viu a cada temporada que passa.