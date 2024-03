Patrick Mahomes perde uma aposta no March Madness e veste uma fantasia que gera debate entre os fãs

Aem meio à atmosfera eletrizante de March Madness, uma reviravolta inesperada com a sensação da NFL Patrick Mahomes emergiu. Em uma deliciosa reviravolta nos acontecimentos, Mahomes encontrou-se ostentando o traje do Longhorns do Texas‘amado mascote como parte de uma aposta amistosa ligada ao confronto de basquete na noite de quinta-feira entre o Longhorns e a Carneiros do estado do Colorado em Carlota.

Levando para sua história no Instagram, o jovem de 28 anos compartilhou uma foto divertida de si mesmo vestindo a icônica máscara Hook ‘Em, acompanhada por uma legenda que reconhecia com humor os termos da aposta. Mahomes marcado Notas de búfalo quarterback Shane Buechele e a esposa dele Paige Buechele na postagem, sinalizando seu envolvimento na animada troca.

Patrick Mahomes dança esquisita na academia: ele aprendeu a twerk com Brittany?

A história por trás Mahomes‘O traje inesperado vem da rivalidade de longa data de sua alma mater com a Universidade do Texas em Austin, sede do Longhorns do Texas. À medida que as emoções aumentam durante March Madness, Mahomes se viu do lado perdedor de uma aposta amigável, levando à sua cativante transformação no famoso Longhorns mascote, para diversão de fãs e curiosos.

O icônico mascote Hook ‘Em, um símbolo de orgulho da Universidade do Texas, tem sido uma presença constante em eventos atléticos desde a sua criação em meados da década de 1970. Vestido com o distintivo Longhorns‘, Hook ‘Em incorpora a essência do espírito escolar e da solidariedade, participando de vários eventos universitários a cada temporada. Além disso, o renomado gesto de mão “Hook ‘em Horns”, originado em 1955, amplifica ainda mais a rica herança atlética e a cultura de torcedores da universidade.

Por que Mahomes estava envolvido?

Mahomes‘incursão inesperada em Longhorns‘regalia injeta um delicioso elemento de capricho no espetáculo March Madness, destacando as profundas conexões e rivalidades que permeiam as arenas esportivas universitárias e profissionais.

O confronto entre os Longhorns e a Carneiros acrescenta outro capítulo cativante aos anais das rivalidades no basquete universitário. Apesar de um início lento no primeiro tempo, o sétimo colocado Longhorns conseguiu sair vitorioso na rodada de abertura do March Madness, garantindo uma vitória difícil sobre o Carneiros.

Dylan Disu e Caçador Tyrese liderou a acusação de Longhornsenquanto Joel Scott liderou o Carneiros‘ esforços em uma oferta corajosa, mas finalmente malsucedida. Com uma pontuação final de 56-44 a favor do Longhornso jogo apresentou Texas‘ resiliência e tenacidade, garantindo seu avanço no torneio.

Notavelmente, Mahomes‘conexão com a Texas Tech University e o Longhorns do Texas adiciona uma dimensão intrigante ao confronto, destacando os diversos talentos cultivados no atletismo universitário. Como MahomesA participação especial do mascote trouxe um toque único ao processo e serviu como um lembrete da vibrante tapeçaria de espírito esportivo e camaradagem que define a experiência March Madness.