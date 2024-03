Patrick Mahomes previu retorno de 13 segundos contra Bills antes de ser convocado

Pedro Schrager de Bom dia futebol dei um passeio pela estrada da memória na sexta-feira para lembrar NFL fãs que Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes essencialmente previu seu retorno de 13 segundos sobre o Notas de búfalo antes mesmo de ser convocado.

Schrager, 41 anos, é conhecido por ser ele próprio uma espécie de oráculo, pois previu com sucesso o último punhado de Super Bowl campeões, mas a premonição de Mahomes foi assustadoramente precisa.

Mahomes, 28 anos, apareceu no GMF antes do Draft da NFL 2017 e ele já tinha uma espécie de arrogância, até alegando que seu braço era forte o suficiente para realizar uma recuperação de 13 segundos no momento decisivo.

O Campeonato Divisional AFC de 2021 o jogo foi apelidado de “13 segundos” porque foi todo o tempo que Mahomes precisou para configurar Harrison Butker para um field goal que forçou a prorrogação, onde os Chiefs venceram com um passe para touchdown para Travis Kelce.

Patrick Mahomes se preparando para se tornar o GOAT

Não 12 ou 14 segundos, mas 13. Mahomes lançar esse número e realmente sobreviver alguns anos depois será para sempre um ícone.

Atualmente, ele está se preparando para tentar o impossível, completando a terceira turfa do Super Bowl, o que nunca foi feito antes.

Se Mahomes levar os Chiefs a três peças consecutivas e quatro em seis anos, alguns fãs podem começar a considerá-lo o maior de todos os tempos.