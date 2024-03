Patrick Mahomes recebe raros elogios de LeBron James que o colocam no nível de Stephen Curry

Tele é o ponto principal de Novo podcast de LeBron James com JJ Redick é que é tudo sobre basquete e nada mais: sem cenas quentes, sem fofocas, sem clickbait. E ainda assim, logo no primeiro episódio, Patrick Mahomes reforçou o fato de que sua grandeza está sempre a exceção à regra.

O que LeBron disse sobre Stephen Curry em seu podcast?

Como Bron e JJ discutiram O impacto de Stephen Curry no basquetenão demorou muito para que o quarterback do Kansas City Chiefs fosse mencionado na conversa sobre jogadores tão bons que mudaram o jogo.

“Em 08-09, sempre que pequeno filho da puta de pele clara entrou na liga”, disse James com uma risada do Guerreiros do Golden State guarda, “ele mudou toda essa narrativa.”

“Ele sozinho mudou ‘nenhuma pista é segura.’ É como Pat Mahomes agora”, acrescentou.

Patrick Mahomes é o rei do retorno

Embora Curry tenha possibilitado reviravoltas malucas por causa de seu tiro de três pontos de elite, Mahomes coloca os times que têm vantagem contra os Chiefs em um esporte onde cada pontuação conta igual. Ele é muito bom.

Mahomes foi o autor do maior retorno na história do Kansas City Chiefs ao recuperar de uma derrota por 24-0 em um jogo de playoff contra o Houston Texans em 2020, vencendo por 51-31.

Talvez ainda mais impressionante, o Chiefs perdia por 10 pontos em cada um dos dois últimos Super Bowls contra o Filadélfia Eagles e a São Francisco 49ers. E ainda assim, Mahomes, Travis Kelce e companhia ainda estão campeões consecutivos.