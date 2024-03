Patrick Mahomes revela segredo sobre seu restaurante com Travis Kelce, com prato dedicado a Andy Reid

EVocê já se perguntou como seria jantar em um restaurante montado por dois ícones da NFL? Bem, não se pergunte mais, porque Chefes de Kansas City estrelas Patrick Mahomes e Travis Kelce estão abrindo um restaurante na cidade – com um prato especial reservado para o treinador principal Andy Reid.

Em campo, quarterback Mahomes e final apertado Kelce formam uma grande parceria, ultrapassando recentemente 50 combinações de touchdown de todos os tempos na temporada de 2023.

A dupla comemorou seu sucesso após vencer o Super Bowl LVIII em fevereiro com uma vitória por 25-22 sobre o São Francisco 49erse parece que estão dispostos a levar sua parceria para o mundo culinário.

O Chefes A dupla está abrindo uma churrascaria chamada ‘1587 Prime’ no Loews Hotel, no centro de Kansas City, com o nome inspirado na combinação de suas camisas 15 e 87 juntas.

Mahomes e Kelce fará parceria com a Noble 33, uma rede de restaurantes com sede em Las Vegas, para dar aos seus fãs um gostinho de suas comidas favoritas enquanto viajam juntos, com mais franquias planejadas se a inauguração for um sucesso.

“Eu e Travis estamos trabalhando nisso há algum tempo, pegamos algumas coisas que sabíamos juntos, estamos sempre em restaurantes”, Mahomes disse.

“Adoramos unir as pessoas. Acho que o mais importante para nós é que faremos tudo o que pudermos para unir as pessoas e que lugar melhor do que Kansas City?”

Mahomes revela o segredo

Enquanto Mahomes manteve as cartas perto do peito sobre o tipo de comida que será servida, o jogador de 28 anos deixou escapar que seu treinador Reid será apresentado no menu – não literalmente, é claro.

Entre Mahomes‘ coisas favoritas – seu amor por ketchup está bem documentado – a dupla está planejando vários outros alimentos com tema da NFL.

“Vou fazer uma churrascaria, acho que dei muitas coisas, mas muita coisa boa, alguns dos meus favoritos… o ketchup estará lá”, acrescentou. “E espero que ganhemos alguns jogos no Arrowhead Stadium, e então poderemos tomar algumas bebidas e comidas.”

Reidque orientou o Chefes ao terceiro Super Bowl sob sua gestão, é famoso por seu amor pelo tradicional cheeseburger americano. Na verdade, quando venceram o jogo do Campeonato AFC, ele comemorou com um cheeseburger na cama.

Quando questionado se haverá um dedicado a Reid em seu restaurante, Mahomes riu e respondeu: “Isso vai estar aí!”