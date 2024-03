Patrick Mahomes trolls Travis Kelce por ser um dos atletas mais antigos do Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes está aproveitando o período de entressafra da NFL brincando sobre Travis Kelce idade, como o homem namorando Taylor Swift completa 35 anos em outubro, o que o torna um dos chefes mais velhos do elenco do Kansas City Chiefs.

Mahomes e Kelce são companheiros de equipe desde 2017 e acabaram de comemorar a conquista do terceiro Super Bowl juntos. Eles venceram a primeira em 2019 contra o San Francisco 49ers. Em 2023, eles conquistaram o título contra o Philadelphia Eagles e, neste ano, sagraram-se campeões ao vencer o San Francisco 49ers na prorrogação.

Patrick Mahomes dança esquisita na academia: ele aprendeu a twerk com Brittany?

Mas aos 34 anos, Kelce está começando a entrar na fase crepuscular de sua carreira no futebol como um tight end, o que significa que a parceria dinâmica entre a dupla chegará ao fim em breve. Mahomes parece estar lidando com essa realidade através do humor.

O quarterback de 28 anos fez a zombaria ao reagir à assinatura do Marquesa “Hollywood” Brown como Andy Reid busca resolver o desesperador problema de qualidade do receptor que os Chiefs enfrentaram ao longo de 2023, apesar da vitória no Super Bowl LVIII.

“Fiquei impressionado com a fome [Brown] é,” Mahomes disse à Us Weekly. “Dá para perceber que ele quer vencer”, disse ele. “Obviamente ele quer fazer o bem e todo mundo quer fazer o bem.

“Mas você pode dizer que ele quer fazer parte de algo especial, parte de uma grandeza. Estamos tentando construir isso aqui e achamos que começamos e queremos continuar. Ainda temos uma equipe jovem, além de Trav [Kelce].”

O quarterback então sorriu e acrescentou: “Se pudermos continuar a construir isso com muitas pessoas que estão com fome e querem vencer, poderemos continuar com isso”.

Travis Kelce aproveita uma escapadela sorrateira para as Bahamas

Enquanto isso, Taylor Swift e Kelce foram recentemente fotografados desfrutando de uma escapadela tropical, aproveitando o sol e a atmosfera serena de sua localização tropical não revelada.

A dupla escapou para as Bahamas para aproveitar o clima quente na costa da Flórida, no Oceano Atlântico, e o casal parecia relaxado e feliz enquanto caminhavam de mãos dadas por um pitoresco cais, como revelam imagens compartilhadas por Conta de fofocas de celebridades do Instagram, DeuxMoi.

Rápido é certamente uma fã das ilhas, pois foi para lá com o ex-namorado de seis anos, Joe Alwynem 2022. O casal se separou no início de 2023 e agora Rápido parece ter se desligado completamente de seu antigo relacionamento ao levar seu novo homem para um país com uma população de apenas 412.000 pessoas.