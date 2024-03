Patrimônio líquido de Miley Cyrus em 2024: Quanto dinheiro ela ainda ganhou com a Party nos EUA?

Miley Cyrus inegavelmente deixou sua marca na cultura pop, fazendo a transição de uma estrela de TV adolescente para uma artista multifacetada. Apesar das controvérsias que a cercaram, ela conseguiu navegar em sua carreira relativamente ilesa em comparação com muitas outras ex-estrelas infantis. De programas de TV a filmes, música e julgamento de reality shows, Cyrus se interessou por vários aspectos da indústria do entretenimento.

Em uma entrevista recente, Cyrus se referiu a si mesma como uma “bagunça estratégica”, enfatizando seu desejo de abraçar seu verdadeiro eu sem se preocupar com as consequências. Ela expressou seu amor pela composição, destacando-a como a maior alegria de sua vida e reconhecendo o privilégio de ganhar a vida escrevendo canções.

Miley Cyrus e Pharrell Williams provocam novo vídeo de ‘Doctor’

A recente inclusão de Cyrus no Lista Forbes 30 Under 30 para 2022 na categoria música solidifica ainda mais sua influência e sucesso na indústria. Seu tweet celebrando essa conquista reflete sua determinação, afirmando: “Era agora ou nunca”.

A filha do cantor country Billy Ray Cyrus e afilhada de Dolly PartonCyrus alcançou a fama com seu papel como Hannah Montana no Disney Channel. Isso marcou o início de sua jornada como atriz e estrela pop. Apesar de seu sucesso inicial, Cyrus continua grata pelas oportunidades que surgiram em seu caminho, como evidenciado por sua sincera carta aberta à personagem Hannah Montana, expressando seu profundo apreço pelo impacto que isso teve em sua vida.

Qual é o patrimônio líquido de Miley Cyrus?

Em relação ao seu sucesso financeiro, Cyrus acumulou um patrimônio líquido estimado em US$ 160 milhões. Embora este seja um número impressionante, ela fica aquém em comparação com seu colega artista Taylor Swiftque é significativamente mais rico, com um patrimônio líquido estimado em US$ 1,1 bilhão.

De acordo com a RIAA, Miley ganhou mais de US$ 53 milhões em singles digitais (downloads de músicas individuais versus álbuns inteiros). E a música “Party in the USA” é responsável por US$ 12 milhões disso.

As turnês de Cyrus também foram altamente lucrativas, arrecadando milhões de dólares. Desde sua turnê Best Of Both Worlds até sua turnê Bangerz, ela atraiu consistentemente grandes públicos e gerou ganhos substanciais com a venda de ingressos.

Em resumo, Miley Cyrus conquistou uma carreira influente e de sucesso na indústria do entretenimento, demonstrando sua versatilidade como artista e performer. Apesar dos altos e baixos, ela continua sendo uma figura proeminente na cultura pop, com um patrimônio líquido substancial e uma forte base de fãs.