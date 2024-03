Paulie Malignaggi explica como Anthony Joshua nocauteou Francis Ngannou

Paulie Malignaggi diz que Anthony Joshua mostrou que o boxe tem níveis.

Na noite de sexta-feira, Joshua enfrentou Francis Ngannou em uma luta de boxe peso pesado de 10 rounds em Riad, na Arábia Saudita. Porém, durou apenas dois, quando Joshua derrotou o ex-campeão peso pesado do UFC, derrubando-o duas vezes antes de nocauteá-lo apenas no segundo round.

No início da luta, muitos deram a Ngannou uma chance real de perturbar Joshua. Malignaggi não era um deles, e agora que acabou, ele disse que a luta foi exatamente como ele esperava.

“Ao entrar nesta luta, havia algumas pessoas que pensavam que o poder de Francis Ngannou seria problemático”, disse Malignaggi no seu canal no YouTube. “Escute, um cara tão forte é sempre meio problemático. Acho que o ímpeto de Francis Ngannou veio de sua atuação contra Tyson Fury. Acho, porém, que isso deixou o gato fora da bolsa. Todo mundo percebeu, ok, Francis Ngannou é alguém para ser levado um pouco mais a sério do que o urso comum, do que o cara comum que vem do MMA para ser um saco de pancadas. Na verdade, ele foi alguém que fez os ajustes adequados no boxe e exigiu esse tipo de respeito. …

“Mas ainda assim, meu resultado final nessa luta foi, mesmo que ele tenha todos os fundamentos básicos – e ele tinha os fundamentos básicos melhor do que outros lutadores de MMA que vieram para o boxe, especialmente no departamento de footwork – ainda era o básico. . Então um cara com um pouco mais de versatilidade, no estilo dele, um cara com camadas diferentes no estilo dele, um cara que ia trazer essas camadas diferentes para uma luta ainda iria confundi-lo. Porque uma vez que a luta não era básica, não havia nada que Francis Ngannou pudesse realmente fazer, exceto esperar ter sorte com um soco de sorte.”

Malignaggi sabe um pouco sobre boxe. Campeão mundial de dois pesos com um recorde geral de 36-8, “Magic Man” passou grande parte dos últimos anos como analista do esporte e deu uma análise detalhada de exatamente o que Joshua fez para desmantelar Ngannou.

“Veja, Ngannou sabe como pensar, mas ele não tem a experiência necessária para saber como usar até mesmo as coisas que deseja usar”, disse Malignaggi. “Ele sempre será básico. Joshua usando essas mudanças de nível, mudanças de ritmo, golpeando para cima, golpeando para baixo, usando aquelas fintas com os pés, com os ombros, golpeando o jab, não desferindo o jab, dobrando o jab. Ele passou por todo o repertório de saber conduzir com a mão esquerda muito, muito bem. …

“Aquela mão líder foi capaz de definir a força, tirou toda a confiança de Ngannou, tirou a capacidade de Ngannou de entrar em qualquer tipo de ritmo e entrar em qualquer tipo de conforto de poder onde ele seria capaz de se sentir confortável jogando seus golpes poderosos e deixam Joshua desconfortável. Essa é a diferença aqui, com as camadas dos boxers. Um boxeador sólido em um ringue de boxe terá todas aquelas camadas que um cara que não está totalmente focado no boxe durante toda a vida não terá.

Mas apesar da natureza unilateral do confronto, Malignaggi não está totalmente atrás de Ngannou como boxeador. O ex-campeão dos meio-médios da WBA deu flores ao “Predador”, mas sugeriu que um passo atrás na competição é necessário se ele quiser continuar na doce ciência.

“Acho que Ngannou tem muita habilidade”, disse Malignaggi. “Acho que se Ngannou tivesse se concentrado no boxe durante toda a sua carreira, ele poderia ter chegado a algum lugar. Ele seguiu o caminho do MMA e tudo bem, ele teve uma carreira incrível no MMA.

“Ngannou, mesmo que ele continue no boxe, acho que ele teria que dar um passo para trás, enfrentar um top 20, um top 25. O que ainda está à frente, considerando que esta seria apenas sua terceira luta profissional. Mas enfrentar dois dos três maiores pesos pesados ​​do mundo… é um lugar meio difícil de começar.”