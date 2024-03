Pedregulhos esmagam carros em horrível deslizamento de rochas peruano capturado pela câmera

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um desastre natural absolutamente horrível aconteceu na América do Sul neste fim de semana, quando dois veículos foram completamente esmagados em um deslizamento de pedras… que, de alguma forma, não ceifou nenhuma vida.

Dois motoristas em San Mateo, Peru, estavam viajando por uma rodovia no meio de uma cordilheira… quando, de repente, ocorreu um deslizamento de rochas – com um punhado de pedras enormes descendo a toda velocidade e fazendo contato com os carros abaixo.

O vídeo é incrível – você vê um caminhão à frente daquele que está gravando com sua câmera e ele é achatado/arremessado por uma pedra. Não muito depois… a gravação do caminhão também foi atingida.

Por CNN … ambos os motoristas sobreviveram à provação, embora não esteja claro se sofreram ferimentos.



O que torna isso ainda mais chocante é quando você vê como era esse pesadelo por dentro. O motorista do caminhão com a filmagem da câmera do painel tinha outro ângulo mostrando-se fugindo… e escapou por pouco de ser esmagado, mesmo que apenas por segundos/polegadas.

Há fotos circulando das consequências disso… e isso dá uma noção completa de quantas pedras acabaram caindo da encosta da montanha e como isso realmente foi destrutivo.

Como você pode ver… toda a rodovia acabou bloqueada por pedras e escombros, e os socorristas estavam no local tentando limpar a estrada da melhor maneira possível. Segundo relatos, demoraram cerca de quatro horas para que o fluxo de tráfego voltasse a circular.

Quanto ao que pode ter causado isso… as autoridades suspeitam que fortes chuvas possivelmente desestabilizaram parte do terreno ali. Isso é algo com que as pessoas aqui no SoCal podem se identificar atualmente.