Pedri chorando quando o Barcelona sofreu dupla lesão no impasse do Athletic Club

Barcelona foram atingidos por uma dupla lesão que prejudicou o empate sem gols contra Clube Atlético de San Mamésjá que os blaugrana não conseguiram aproveitar o deslize do Real Madrid no corrida pelo título.

Fresco na parte de trás de seu Derrota por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Copa del Rey, no meio da semana, o Athletic estaria cheio de confiança para diminuir a diferença entre os quatro primeiros.

Mas com o Real Madrid apenas empatando em 2 a 2 com o Valência no sábado e o Girona sofrendo uma derrota surpresa para o Mallorca no domingo, o Barcelona teve a oportunidade de diminuir a diferença na liderança para quatro pontos.

Com poucas chances dignas de nota nas primeiras trocas, o Barça sofreu um duro golpe aos 26 minutos, quando Frenkie de Jong foi forçado a sair com uma lesão no tornozelo e substituído por Joao Cancelo. O lateral português quase colocou os visitantes em vantagem minutos depois, apenas para ver o seu remate ser desviado para fora da linha, à meia hora.

Ronald Araújo e treinador principal Xavi Hernández ambos foram advertidos no meio do primeiro tempo, o que significa que a dupla será suspensa no próximo jogo contra o Mallorca, no dia 8 de março.

Mas a noite já ruim do Barça se transformou em pesadelo quando Xavi foi forçado a fazer outra mudança no final do intervalo.

Uma série de contratempos

Pedroque sofreu lesões nas últimas duas temporadas, teve que ser consolado pelos médicos enquanto desatava a chorar enquanto se afastava, sugerindo que sua última lesão poderia mantê-lo afastado por um longo período. Lamine Yamal foi contratado em seu lugar enquanto o Barça tentava dar vida ao jogo.

João Félix mostra sua frustraçãoÁlvaro BarrientosPA

O jovem de 17 anos causou impacto e sentiu que deveria ter recebido um pênalti após cair sob um desafio de Imanol Garcia, mas o árbitro rejeitou seus apelos.

Com o relógio correndo, Xavi enviado com pernas frescas na forma de João Félix, Inigo Martinez e Oriol Romeu para Raphinha, Pau Cubarsi e o reservado Andreas Christensen. Mas em um jogo interrompido e com poucas chances, o Barça nunca pareceu realmente chegar ao fundo da rede.

Com De Jong e Pedri juntam-se a Gavi, Ferran Torres, Marcos Alonso e Alejandro Balde Na lista cada vez maior de lesões, as esperanças do Barça de pegar o Real Madrid parecem, na melhor das hipóteses, mínimas, faltando apenas 12 jogos para o final.