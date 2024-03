Pequeno avião cai e queima no Tennessee, matando 5 pessoas a bordo

Os controladores de tráfego aéreo deram luz verde para o avião pousar na pista 2 do aeroporto John C. Tune, em Nashville. Mas, momentos depois, o piloto voltou ao rádio para avisar que não conseguiriam chegar à pista.

Caminhões do Corpo de Bombeiros de Nashville correram para o local e apagaram as chamas sem danificar evidências críticas para a investigação.

As autoridades locais, entretanto, fecharam as pistas no sentido leste da I-40 enquanto os investigadores vasculhavam os destroços, com algumas das pistas reabrindo para a hora do rush da manhã de terça-feira.