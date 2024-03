perto de assinar com o candidato da AFC, torna-se uma grande ameaça para os Chiefs

Freceptor amplo ree-agente Odell Beckham Jr. pode estar de olho em praias ensolaradas enquanto se prepara para uma visita ao Golfinhos de Miami esta quinta-feira. Relatórios de Josina Anderson, da CBS Sports, indicam que o jogador de 31 anos está explorando a possibilidade de ingressar no Golfinhos lista.

Barry Jackson do Miami Herald alimentou ainda mais a especulação, revelando o Golfinhos‘interesse em garantir os serviços do três vezes receptor do Pro Bowl. O emparelhamento potencial com receptores de destaque Monte Tyreek e Jaylen Waddle tem fãs e analistas cheios de expectativa.

O momento estranho de Kim Kardashian e Odell Beckham Jr na festa de início de Las Vegas

BeckhamA jornada de volta ao campo foi marcada por desafios. Depois de perder toda a temporada de 2022 devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida durante Super Bowl LVI com o Los Angeles Rams, ele voltou em 2023 com o Ravens de Baltimore. Apesar de registrar 35 recepções para 565 jardas e três touchdowns Beckham admitiu pensar em se aposentar antes do início da temporada.

O antigo Gigantes de Nova York star, escolhido em 12º lugar geral no Draft da NFL, teve uma passagem prolífica com a equipe, acumulando 390 recepções para 5.476 jardas e 44 touchdowns em cinco temporadas. No entanto, sua passagem pelo Cleveland Browns foi marcada por lesões, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado anterior no meio da temporada em 2020 que o deixou de lado. Liberado pelos Browns em novembro de 2021 em meio a controvérsias nas redes sociais, Beckham se viu no Rams, contribuindo com 27 recepções para 305 jardas e cinco touchdowns em oito jogos na temporada regular.

OBJ elevaria o ataque dos Dolphins

Para os Dolphins, a potencial chegada de Beckham acrescenta intriga a um ataque já potente. Sob a orientação do técnico Mike McDaniel, Miami ostentou o melhor ataque da NFL em jardas por jogo em 2023, com o quarterback Tua Tagovailoa liderando o ataque. O futuro de Tagovailoa com a equipe permanece incerto, com discussões em andamento sobre uma potencial extensão de longo prazo ou o exercício de sua opção de quinto ano.

As considerações financeiras também são importantes, com Miami atualmente detendo cerca de US$ 13,5 milhões em teto salarial após reestruturações contratuais do linebacker Bradley Chubb e do running back Jeff Wilson Jr. reforçando seu corpo receptor.

Enquanto Beckham explora suas opções, o mundo do futebol aguarda ansiosamente o resultado de sua visita a Miami e o impacto potencial que sua presença poderia ter nas proezas ofensivas dos Dolphins.