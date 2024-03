Pessoas comemoram quando baleia morta encalhada é mutilada durante remoção

TMZ. com

Confira as novas imagens que obtivemos mostrando o enorme corpo da baleia sendo mutilado por uma escavadeira – definitivamente não para os fracos de coração ou estômago – mas um grupo de banhistas encontrou motivos para vaiar, gritar e comemorar o processo.

A remoção foi coordenada no início desta semana pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional – também conhecida como NOAA – juntamente com um laboratório marinho local.

A baleia encalhada foi avistada pela primeira vez no domingo à noite e supostamente ainda viva antes de morrer na manhã seguinte, quando as autoridades rapidamente tentaram mover o cadáver em decomposição.

Não é de surpreender que alguns moradores tenham ficado perturbados com a reação da multidão, e um representante da PETA disse ao TMZ… “Com os oceanos do planeta sendo estéreis, a morte de qualquer animal aquático é uma tragédia de alto risco, e a PETA pede a todos que fiquem chateados com a visão desta baleia encalhada para lançar uma tábua de salvação para toda a vida marinha, tornando-se vegano.”