Pete Davidson se afasta de ‘Bupkis’, focado em grandes projetos cinematográficos

Pete Davidsonestá saindo de “Bupkis” – dando adeus à planejada 2ª temporada de seu próprio programa… e tudo porque ele está voltando sua atenção para a tela grande.

O ex-aluno do ‘SNL’ disse THR Quinta-feira que ficou feliz por ter a oportunidade de contar a sua história com as suas próprias palavras através de “Bupkis”, depois de ter todos os seus movimentos e vida privada documentados nos meios de comunicação.

Ele acrescenta: “Também sinto que esta parte da minha vida terminou. Estou muito animado com este próximo capítulo e para que vocês vejam o trabalho. Obrigado a todos que me apoiam, sou eternamente grato.”

A publicação prosseguiu informando que o agente de Pete enviou um e-mail a Peacock no início desta semana, dando a notícia sobre ele ter abandonado o programa … mas aparentemente não contou à produtora do programa, Lorne Michaels‘ Vídeo da Broadway, até mais tarde. Assim que souberam da situação, prosseguiram com o cancelamento.

Outro ponto… O THR relata que o fim do show não tem nada a ver com os cortes orçamentários em toda a indústria que assolam Hollywood no momento… é tudo sobre Pete querendo mudar para pastos mais verdes.

Agora sabemos como é esse novo horizonte para Pete – fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que ele tem um novo filme enorme sendo lançado, com ninguém menos que a lenda da comédia Eddie Murphybem como indicado ao Emmy Keke Palmerassinou contrato para co-estrelar… algo em que ele tem trabalhado ultimamente.

Nossas fontes nos dizem que, em geral, Pete tem se concentrado em sua carreira de stand-up e no cinema – e que ele quer manter sua atenção nisso. Então, aparentemente, não há mais TV por enquanto.

Isso acompanha o que Pete tem feito nos últimos anos – sim, ele estava trabalhando em “Bupkis”… mas ele vem construindo silenciosamente seu currículo cinematográfico nos bastidores com filmes como “Dumb Money”, “Bodies Bodies Bodies, ” “O Esquadrão Suicida”, “Fast X” e outros.

Claro, “Bupkis” fará falta – já que deixou todo mundo animado no ano passado com sua série de 8 episódios de meia hora, estrelada por Edie Falco dar Joe Pesci como mãe e avô de Pete. Foi muito ‘Dave’.

Foi escolhido para uma segunda temporada pela Peacock em junho, apenas 2 meses após sua estreia, com forte recepção de telespectadores e críticos. Com todo aquele ímpeto, parecia que o céu era o limite para o show. Mas agora, Pete está desligando a tomada e seguindo em frente.